ЦБ ответил на страхи переохлаждения экономики

В бюллетене департамента исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ «О чем говорят тренды» за май 2025 года аналитики регулятора де-факто отвечают на прозвучавшие накануне опасения главы Минэкономики Максима Решетникова о возможном переохлаждении экономики и перечисление главой Минфина Антоном Силуановым факторов в пользу смягчения ДКП.

Авторы «Трендов…» отмечают разнонаправленную отраслевую динамику в марте—апреле 2025 года. Конъюнктура многих экспортных отраслей ухудшилась, потребительский же сегмент оставался в лидерах роста, хотя и его темпы стали умереннее. Кредитование стабилизировалось на уровне, совместимом со сдержанными темпами роста денежной массы. «На рынке труда существенных изменений пока не происходит — нехватка рабочей силы перестала нарастать, однако в марте зафиксирован очередной рекордно низкий уровень безработицы»,— отмечают в ДИП. О том, что в мае 2025 года ситуация с наймом в промышленности стала охлаждаться, свидетельствуют и свежие опросы компаний (см. “Ъ” от 27 мая).

Замедление инфляции в апреле—мае во многом объясняется переносом в цены укрепления рубля (а последнее в значительной степени — результат жесткости денежно-кредитной политики и заметных продаж экспортной выручки). Текущая ДКП ограничила спрос на кредит и импорт и повысила интерес к размещению средств в рублевые инструменты под высокие процентные ставки, поясняют аналитики. «Торможение агрегированного спроса в экономике проявляется все более заметно. Это служит залогом закрепления дезинфляционных тенденций»,— заключают в ДИП. Аналитики отмечают, что при оценке скорости дезинфляции важно учитывать то, что для достижения цели ЦБ в 2026 году необходимо, чтобы текущие темпы роста цен — как общие, так и устойчивые — снизились до 4% в пересчете на год уже к концу 2025 года.

Между тем оценки ДИП и департамента ДКП ЦБ медианной инфляции заметно различаются, замечает в своем блоге Григорий Жирнов из ВШЭ. По расчетам ДИП, «медианный рост цен оказался вблизи цели по инфляции» и его снижение происходит уже четыре месяца (см. график). ДДКП же оценивал медиану месячных приростов цен в апреле в 7,2% ( в феврале - в 5,5%, в марте — 6,8%). Хотя ДИП ЦБ традиционно сообщает, что их оценки и мнение могут не совпадать с мнением ЦБ, господин Жирнов задается вопросом: «Так все-таки инфляция на цели или в два раза выше цели? Кажется, это слишком важная переменная, хотелось бы понимать».

Артем Чугунов