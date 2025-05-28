«Металлоинвест» разместил облигации на 45 млрд рублей

Компания «Металлоинвест» закрыла книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-14 по открытой подписке на общую сумму 45 млрд руб. Срок обращения — три года.

Выплата купонного дохода будет производиться каждые 30 дней, говорится в сообщении, которое получил «Ъ». Техническое размещение облигаций на Мосбирже запланировано на 3 июня.

Спрос со стороны инвесторов превысил максимально заявленный объем выпуска. В связи с этим ставка купона была понижена с уровня ключевой ставки ЦБ + 200 базисных пунктов до финального уровня ставки + 190 б.п.

Первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков отметил, что новая сделка «Металлоинвеста» стала рекордной по объему выпуска для компании. По его словам, она также позволила достигнуть самого низкого спреда к КС среди рыночных размещений флоатеров корпоративных эмитентов с сопоставимым сроком в 2025 году. Замгендиректора по финансам и экономике «Маталлоинвеста» Алексей Воронов сообщил, что привлеченные средства направят на рефинансирование текущей задолженности.