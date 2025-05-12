Бюджет возвращают в реальность

Правительство внесло в Госдуму законопроект о приведении федерального бюджета 2025 года в соответствие с изменившимися макроэкономическими реалиями. Из-за серьезно просевшей в цене нефти и незапланированного укрепления рубля изменения коснутся прежде всего нефтегазовой части доходов, которая будет урезана почти на четверть, и соответственно — размера дефицита, увеличивающегося в три раза. Расходы-2025 при всем этом не сокращаются, а даже увеличиваются, сделать это позволяет бюджетное правило, привязавшее их к несколько выросшим ненефтегазовым поступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Внесенная в понедельник в Госдуму новая редакция закона о бюджете на 2025 год в целом была одобрена на заседании правительства еще 30 апреля (см. «Ъ-Онлайн» от 30 апреля) и с тех пор дорабатывалась. Тогда же Белый дом поддержал и корректировку макропрогноза на этот год, которая и стала главной причиной «перетряски» бюджета. Присланный сейчас в Госдуму пакет (кроме закона о бюджете на трехлетку правится еще и Бюджетный кодекс) расписывает и обосновывает вносимые корректировки.

Основные изменения макропараметров, повлиявшие на бюджет, это существенное повышение оценки инфляции — с 4,5% до 7,6%, снижение прогноза стоимости российской нефти с $69,7 до $56 за баррель, корректировка курса рубля с 96,5 до 94,3 руб./$. Кроме того, при незначительном снижении прогнозного объема импорта — с $309,2 млрд до $308,8 млрд (на 0,1%) — ожидания по экспорту сокращены с $446,4 млрд до $411 млрд (минус 7,9%).

Из-за этих и других изменений доходы бюджета в 2025 году упадут с прежде ожидавшихся 40,3 трлн до 38,5 трлн руб., то есть на 1,8 трлн руб., или на 4,5%. Сокращение фиксируется не только в рублях, но и в относительном выражении — с 18,8% до 17,4% ВВП. Все сжатие поступлений произойдет из-за падения нефтегазовых доходов, которые сократятся с 10,9 трлн до 8,3 трлн руб., то есть сразу на 2,6 трлн руб.

Общее снижение поступлений отчасти компенсировано ростом ненефтегазовых доходов — плюс 0,8 трлн руб., до 30,2 трлн руб. Эти дополнительные доходы дадут, в частности, НДС (за счет увеличения номинального объема ВВП и ожидаемого роста собираемости налога при снижении импорта в рублевом выражении), внутренние акцизы (главным образом на табачную продукцию — из-за роста облагаемых объемов реализации) и НДФЛ (в основном за счет более высокой базы, сложившейся по итогам 2024 года, а также корректировки уровня зарплатного фонда).

Расходная часть бюджета-2025 при этом несколько вырастет (на 2%) — с 41,5 трлн до 42,3 трлн руб. Такое увеличение трат при общем падении поступлений соответствует бюджетному правилу, позволяющему наращивать расходы на сумму ненефтегазовых допдоходов, то есть на те же 0,8 трлн руб. Согласно пояснительной записке к законопроекту, эти добавочные 829 млрд руб. разойдутся, в частности, по следующим «адресам»: 279 млрд руб. пойдут на льготные ипотечные программы, 55 млрд — на поддержку льготного кредитования АПК, на снижение затрат на транспортировку сельхозпродукции и другие нужды аграриев. 48 млрд руб. получит ВЭБ.РФ на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов по линии «фабрики» проектного финансирования. 23 млрд руб. составит резервирование ассигнований на установление дополнительных выплат к денежному довольствию, а также обеспечение жильем сотрудников МВД.

Другой блок дополнительных расходов — на 73 млрд руб.— связан с необходимостью индексировать обязательства государства из-за того, что инфляция оказалась выше планируемой (стипендии, военные пенсии и прочие социальные выплаты отдельным категориям, зарплаты бюджетников и учреждений и денежное довольствие военнослужащих). 32 млрд руб. предусмотрены на «майские» и иные указы, касающиеся отдельных категорий работников федеральных учреждений, 16 млрд — на трансферты Фонду пенсионного и социального страхования.

Сжатие доходов при росте расходов ожидаемо привело увеличению планируемого в 2025 году дефицита бюджета — до 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП. Это более чем втрое выше пока действующего ориентира в 1,2 трлн руб., или 0,5% ВВП.

Впрочем, несмотря на такое резкое увеличение показателя, пока он не выглядит критичным — примерно таким же дефицит был и в 2024 году (3,5 трлн руб., или те же 1,7% ВВП).

Увеличение дефицита потребовало изменения источников его покрытия. Планируя бюджет, Минфин рассчитывал использовать на эти нужды 1,8 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов — теперь их не будет. Поэтому властям придется вновь использовать на закрытие дефицита накопления ФНБ (от этой практики последних трех лет в 2025-м планировалось отказаться). Впрочем, изъято из него будет не так уж много — 447 млрд руб., и тоже в соответствии с бюджетным правилом. Увеличения государственных заимствований — другого источника закрытия дефицита — не потребуется: объем такого чистого привлечения госбумаг (с учетом погашения) сохранен в размере 3,4 трлн руб.

Вадим Вислогузов