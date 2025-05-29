В Москве начнет работать региональный сервис такси «Икс Кар»

Агрегатор такси «Икс Кар» готовится начать работу в Москве и Подмосковье, сообщили «Ъ» в компании. До конца 2025 года сервис намерен занять до 20% столичного рынка.

«Икс Кар» готов вложить в развитие бизнеса в Москве более 1 млрд руб. На первом этапе компания хочет привлечь 50 тыс. водителей. К концу году, как ожидает агрегатор, их количество получится увеличить до 200 тыс.

Такси «Икс Кар» работает в 14 регионах России, в числе которых Архангельская область, Камчатка и Краснодарский край. К сервису подключены 43 тыс. водителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «В такси подсядет новый игрок».