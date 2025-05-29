Москву берут извозом

Сервис такси «Икс Кар», работающий в ряде российских регионов, включая Архангельскую, Кировскую области и Краснодарский край, выходит в Москву. В это компания намерена вложить более 1 млрд руб. Сейчас в российской столице, как и во многих городах-миллионниках, доминирует «Яндекс Go», чья доля, например, только на московском рынке достигает 96%. Однако попытки потеснить этот сервис, предпринятые в разное время китайской DiDi и основанным в Якутске inDriver, не имели успеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диана Харатян, Коммерсантъ Фото: Диана Харатян, Коммерсантъ

Агрегатор такси «Икс Кар» выходит на рынок Москвы и Подмосковья, рассказали “Ъ” в самой компании. Сервис планирует вложить в развитие этого направления более 1 млрд руб. К концу 2025 года сервис рассчитывает занять до 20% рынка, утверждает основатель компании Максим Именинник. По его словам, на первом этапе сервис он подключит 50 тыс. водителей, а до конца текущего года нарастит их число до 200 тыс. и привлечет 1 млн пассажиров.

Агрегатор такси «Икс Кар» с июля 2022 года работает на рынке России и действует в 14 субъектах РФ, среди которых Архангельская область, Камчатский край, Краснодарский край, Кировская область и другие регионы. К сервису подключены более 43 тыс. водителей, которые с момента выхода сервиса на рынок совокупно заработали более 347 млн руб. За все время они совершили более 1,7 млн поездок в 31 городе. По данным СПАРК, в 2024 году выручка АО «Икс Кар групп» составила 2,7 млн руб., чистый убыток — 3,8 млн руб. Владельцем компании выступает Максим Именинник через ООО «Икс инвест», указано в базе.

«Выход на столичный рынок обусловлен сильным запросом на альтернативу доминирующему здесь игроку, в том числе со стороны водителей, которым приходится отдавать (агрегатору.— “Ъ”) комиссию по некоторым тарифам до 35%»,— говорит Максим Именинник. В Москве на конец 2024 года доминирующее положение было у «Яндекс Go», чья доля среди мобильных приложений перевозчиков такси в российской столице, по данным департамента транспорта города, превышала 96%. В «Яндекс Такси» отказались от комментариев.

Попытки создать конкуренцию сервису «Яндекса» в Москве были и у других игроков. В 2017 году основанный в Якутске inDriver заявил о выходе на рынок столицы, где намеревался занять долю в 5% (см. “Ъ” от 6 декабря 2017 года). Но сервису не удалось добиться этой цели. Позже в Москве стал работать DiDi — китайский конгломерат, развивающий во многих странах услуги такси. Но к началу зимы 2022 года компания решила покинуть российский рынок, объяснив это тем, что «не может обеспечить наилучшие результаты работы из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов».

В Москве сформировался довольно специфический рынок такси, где опыт региональных сервисов может оказаться нерелевантным, поэтому удержаться на этом рынке новому игроку будет сложно, считают в службе заказа такси «Максим». Опыт других компаний, предпринимавших попытку занять заметную долю в Москве, показывает, что как только они сокращали или уменьшали денежные вливания, в том числе в маркетинг, у них начинался отток водителей и пассажиров, добавляют в «Максиме». Поэтому расстановка сил в сегменте агрегаторов в ближайшее время вряд ли кардинально поменяется, считает исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская.

«Икс Кар» может привлечь водителей в Москве за счет низкой комиссии, которая заявлена на уровне 5–6%, в то время как у «Яндекса» она составляет 22–24% в тарифе «эконом», а в «комфорте» — до 27%, отмечает председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. Максим Именинник говорит, что в Москве комиссия «Икс Кар» для водителей составит до 15%. Привлечь пассажиров новый игрок в Москве сможет за счет существенного дисконта к текущим, достаточно устоявшимся на столичном рынке ценам, единодушны эксперты. Однако если сервис начнет снижать цены, то без доплат водители просто не выйдут на линию, говорит Олег Амосов.

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Московский рынок такси демонстрирует устойчивый спрос. В январе—марте 2025 года число поездок на такси в городе выросло на 5% год к году, в то время как по всей России показатель снизился на 2%, следует из подсчетов «Платформы ОФД». Цены на перевозки также растут более стремительно. Средний чек на услуги такси в Москве за этот период вырос на 8%, до 825 руб., по РФ в целом — на 7%, до 616 руб.

Дарья Андрианова