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Потребители подстрахуют энергосистему

Для розничной генерации могут снять ограничения на выдачу мощности

По данным “Ъ”, правительство РФ может снять ограничения на выдачу мощности для блок-станций. Такие станции используются на промышленных предприятиях и могут продавать электроэнергию напрямую. По мнению аналитиков, промышленная генерация в Московском регионе и на юге России может помочь энергосистеме в период дефицита.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство РФ может снять ограничения на выдачу мощности в общую сеть объектами генерации потребителей, следует из проекта постановления, подготовленного Минэнерго (“Ъ” видел документ). Речь идет о дополнительной загрузке блок-станций по команде «Системного оператора» (СО; диспетчер энергосистемы) в чрезвычайных ситуациях. При этом выработанная электроэнергия не будет учитываться при проверке станции на соответствие критериям розничной генерации. Инициатива касается предприятий, у которых уже есть техническая возможность выдачи мощности в сеть.

Сегодня блок-станции мощностью менее 25 МВт функционируют на розничном энергорынке: используются на предприятиях промышленности или продают электроэнергию напрямую — конечным потребителям или сбытовым компаниям. Электростанции большей мощности по текущим правилам обязаны поставлять энергию на оптовый рынок, то есть всем потребителям. Обязательства по поставке и оплате мощности на оптовом рынке формируются заранее по результатам ежегодного конкурентного отбора мощности.

По словам источника “Ъ”, сейчас возможность выдачи мощности в сеть зависит от технических условий подключения генерирующего объекта: она ограничена 25 МВт, но может быть и вовсе запрещена. Проектом постановления предусмотрено снятие ограничений на выдачу в целом. Также по команде СО можно будет отдавать в сеть и больше 25 МВт, если есть необходимость поддержать энергосистему.

В СО сообщили “Ъ”, что сегодня потребители, имеющие собственную генерацию, при наличии технической возможности могут выдать электроэнергию в сеть и получать за нее оплату. При этом электростанция промышленного предприятия может перестать соответствовать критериям розничной генерации, если будет выдавать в сеть значительные объемы. «Возможная потеря статуса объекта розничной генерации ограничивает максимальное использование ресурса всей генерации, расположенной в энергодефицитном районе»,— поясняют в регуляторе. Проект постановления может снять риск для потребителя. По оценкам СО, в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга такая норма позволила бы привлечь ресурс розничной генерации в объеме до 100 МВт. «Мы надеемся на принятие рассматриваемых изменений до наступления периода летнего максимума нагрузок в ОЭС Юга»,— говорит диспетчер.

Ситуация в ОЭС Юга обострилась прошлым летом, когда диспетчерам приходилось отключать от электроснабжения и бытовых потребителей. Среди причин — рост потребления из-за жары, ремонты на ТЭС, отключение блока Ростовской АЭС (1 ГВт). Оптовые энергоцены в результате девять раз обновляли максимумы, у бизнеса вырос спрос на оборудование для автономного электроснабжения (см. “Ъ” от 6 августа 2024 года и от 22 июля 2024 года).

В «Сообществе потребителей энергии» (лобби крупной промышленности) считают, что проект, хотя и снимает административные ограничения, нуждается в доработке, поскольку предусматривает только частичную компенсацию топливных затрат и совсем не учитывает условно-постоянные затраты генерации потребителей, обеспечивающей по запросу диспетчера поставку в общую сеть для предотвращения дефицитов и проблем в энергосистеме.

В Минэнерго “Ъ” не ответили на вопрос о том, как будет выглядеть механизм компенсации затрат потребителей.

Весной 2024 года Минэнерго уже обсуждало возможность обязать все станции свыше 5 МВт продавать электроэнергию и мощность только на оптовом энергорынке, но в итоге инициатива не была одобрена.

Сергей Роженко из Kept поясняет, что технологически любой генератор, работающий параллельно с сетью, может выдавать мощность в энергосистему, будь то электростанция или блок-станция на промышленном объекте. В сети, по его словам, есть ограничения технологического характера, которые влияют на предельный уровень выдачи, но основные ограничения носят тарифный и административный характер, которого касаются регуляторные изменения. «В дефицитных энергозонах, например в центральном Московском регионе или на юге России, существует определенное количество промышленной генерации, которая имеет резервы, чтобы помочь энергосистеме в период дефицита, но не имеет механизма получения компенсации этих издержек»,— уточняет аналитик. А для части из них мощностью более 25 МВт и имеющих статус блок-станций, продолжает он, действует ограничение на выдачу мощности, чтобы этот статус не утратить, и проект постановления нацелен на то, чтобы снять эту правовую коллизию.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел

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