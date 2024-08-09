Юг поддержат малой генерацией

Как выяснил “Ъ”, «Системный оператор» предложил покрыть энергодефицит на юге на время стройки новой генерации за счет строительства газовых электростанций малой мощности. По оценкам экспертов, это потребует запуска минимум 2 ГВт. Строительство крупных энергокомплексов на базе китайских газовых двигателей займет не менее двух лет и не всегда рентабельно, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) разработал меры снижения негативных последствий для потребителей на юге РФ из-за дефицита энергомощности, сообщили “Ъ” в СО. В частности, СО предлагает рассмотреть возможность размещения на площадках действующих ТЭС временных объектов генерации. Речь идет, например, о газопоршневых установках (ГПУ) и газотурбинных установках (ГТУ) малой мощности в контейнерном исполнении. Строительство мобильной генерации, по мнению СО, позволит «поддержать в энергосистеме юга необходимый уровень мощностей» на период строительства новых ТЭС, то есть как минимум до середины 2029 года.

Собеседники “Ъ” в отрасли полагают, что с учетом ежегодного роста дефицита регулятору необходимо развернуть комплекс объектов суммарной мощностью 2–3,5 ГВт.

Ситуация в энергосистеме юга обострилась в июле, когда диспетчерам приходилось отключать от электроснабжения и бытовых потребителей. Среди причин — рост потребления из-за жары, ремонты на ТЭС, отключение блока Ростовской АЭС (1 ГВт). Оптовые энергоцены в результате девять раз обновляли максимумы (см. “Ъ” от 6 августа).

Гендиректор ПСМ (занимается комплектацией и производством электростанций для малой энергетики) Андрей Медведев рассказал “Ъ”, что строительство энергокомплекса из нескольких ГПУ от 5 МВт может занимать до двух лет. Газовые двигатели в РФ серийно не выпускаются, потому ПСМ использует китайские, но импорт осложнился из-за проблем с переводами, говорит он. По оценкам господина Медведева, затраты на производство и установку ГПУ окупаются в течение трех-пяти лет при стоимости выработки в 3–3,5 руб. за 1 кВт•ч. Но если станция будет эксплуатироваться только один-два года, проект может оказаться нерентабельным, предупреждает он. Турбины для ГТУ, продолжает Андрей Медведев, в РФ выпускаются, но мощности заняты гособоронзаказом на годы вперед.

В СО также предлагают разработать «программы повышения надежности» для снижения объема неплановых ремонтов ТЭС.

По данным СО, в июле во время пиковых нагрузок объем аварийных ремонтов на юге страны превышал 2 ГВт. Как считают в СО, нужно актуализировать правила составления графиков отключения потребителей, чтобы в первую очередь ограничивать электроснабжение крупного и среднего бизнеса. Кроме того, необходимо проверить «фактическую работоспособность резервных источников энергоснабжения» на стороне социальных объектов для снижения рисков их отключения при авариях на сетях, отмечают в СО.

Кроме того, СО предлагает изменить расчет объемов строительства новой генерации. В частности, параметры для конкурса на создание объектов в дефицитных регионах, по мнению СО, нужно рассчитывать с учетом снижения фактически доступной мощности электростанций при длительной работе всего парка генерирующего оборудования в режиме максимальной востребованности. Ближайший конкурс на юге РФ планируется провести до 16 августа. Его объем — до 941 МВт. Еще 500 МВт в Крыму и в Тамани построит «Ростех».

Максим Быстров, глава «Совета рынка», о проблемах энергосистемы Юга в интервью “Ъ” в августе 2024 год «Никто не ожидал, что одновременно сыграют сразу несколько усугубляющих факторов».

В «Сообществе потребителей энергии» (лобби промышленных потребителей) считают, что предложения СО сформулированы «в логике дополнительных затрат для экономики, но без гарантии их эффективности». Там полагают, что меры должны быть системными: целесообразно устранить упущения в планировании и контроле готовности генерации и сетей, более тщательно планировать ремонты, повысить ответственность энергетиков, предоставить потребителям реальные возможности для управления спросом и развития распределенных энергоресурсов.

Директор аналитического направления центра «Энерджинет» Игорь Чаусов прогнозирует, что в ближайшие годы ситуация с энергодефицитом на юге РФ будет усугубляться на фоне изменения климата, роста спроса на кондиционеры и электромобили. Распределенная энергетика не только позволит дождаться ввода больших ТЭС, но и в целом снизит остроту проблемы и потребность в этих мощностях, считает он. Но Игорь Чаусов говорит, что инициативы регулятора не учитывают возможности новых технологий, например, систем накопления энергии и механизма управления спросом, когда потребители снижают потребление в часы пик.

Полина Смертина