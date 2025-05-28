Зеленский: Умеров и Мединский созванивались по поводу меморандума по Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров созванивался с помощником российского президента Владимиром Мединским, чтобы узнать о сроках подготовки меморандума по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Мы ждали этого до обмена, потом они сказали — "адженда" или "меморандум", я не знаю, что они там придумают,— будет сразу после обмена. После обмена мы не дождались. Наша сторона с русскими связывалась — министр обороны звонил Мединскому. Он сказал: "Будет, будет". Но мы так ничего и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили США — они тоже ждут. Все ждут»,— сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине.

Рустам Умеров возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле 16 мая, Владимир Мединский – российскую. По итогам встречи стороны договорились подготовить меморандум с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить контакты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 28 мая сказал, что российский вариант меморандума находится на завершающей стадии.

Лусине Баласян