В Кремле осудили последние заявления Фридриха Мерца. По итогам визита в Берлин Владимира Зеленского оба лидера прокомментировали ситуацию вокруг Украины. Федеральный канцлер, в частности, обещал Киеву дальнейшую поддержку, в том числе и военную. Кроме того, он обещал не допустить перезапуска «Северного потока–2». Украинский президент, со своей стороны, скептически оценил переговорный процесс с Россией. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Германия демонстрирует жесткие подходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фридрих Мерц заверил Владимира Зеленского в том, что военная поддержка Украины со стороны Германии будет продолжена и расширена. Главный вопрос относительно поставок союзнику ракет Taurus, судя по всему, снят с повестки дня. По крайней мере, об этом ничего не было сказано публично. Зато Берлин финансово поддержит собственные украинские разработки дальнобойного оружия. Идея не нова, об этом неоднократно говорилось и раньше. Киев подтверждал, что активно работает в этом направлении. Разница лишь в том, где будут развернуты производства, видимо, и в ФРГ, и на украинской территории.

При этом, по словам федерального канцлера, никаких ограничений по дальности для передаваемого союзнику немецкого оружия не будет. В переводе с дипломатического языка на русский это звучит так, что Берлин по-прежнему не хочет прямой конфронтации с Россией и не намерен эскалировать ситуацию, однако его позиция ужесточается. Мерц обвиняет Москву в нежелании вести переговоры и стремлении затянуть противостояние. Что еще важно, глава немецкого правительства обещал не допустить возрождения «Северного потока–2». Это к вопросу о якобы планах Дональда Трампа забрать газопровод под американский контроль и совместно с РФ поставлять газ в Европу.

В Кремле назвали поведение канцлера провоцированием войны. Президент Украины, со своей стороны, ответил на весьма болезненный вопрос относительно участия его страны в ближайшем саммите НАТО в Гааге. США дали понять, что подобное нежелательно, дабы не раздражать лишний раз Москву. Зеленский спокойно отнесся к данному факту, однако он указал на то, что это будет унизительно в первую очередь для самих западных партнеров. На этом фоне уважаемое и информированное агентство Reuters сообщило о том, что Владимир Путин готов заключить мир, но не любой ценой.

В первую очередь президент РФ требует от Запада «письменное» обязательство отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Дабы исключить вступление в альянс не только Украины, но и Грузии, а также Молдовы и других бывших советских республик. Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выразил недоумение заданным вопросом относительно того, что невступление в блок Грузии и Молдовы якобы включено в российский меморандум об украинском урегулировании. При этом Зеленский достаточно саркастически прокомментировал указанный выше документ, мол, ждем, ждем, никак не дождемся.

Что же, канцлер Мерц активно вошел в игру на стороне Украины, при этом он соблюдает осторожность, уступая лидерство Соединенным Штатам и лично Дональду Трампу.

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Дмитрий Дризе