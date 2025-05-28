Фридрих Мерц освоился в роли «ястреба»

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц стал одним из самых непопулярных канцлеров Германии после приведения к присяге 6 мая: на тот момент уровень одобрения его деятельности составлял всего 23%. Но три недели спустя показатели заметно выросли: ныне поддержку ему выражают 38% немцев. Растет и рейтинг возглавляемой им партии. Главной причиной смены тренда стали жесткая риторика канцлера в отношении России и кардинальный поворот в миграционной политике, направленной на борьбу с нелегальной миграцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Remo Casilli / Reuters Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Remo Casilli / Reuters

К моменту вступления господина Мерца в должность в Германии только и говорили о том, насколько непопулярен новый канцлер. Его кандидатуру поддерживало чуть более 30% избирателей, причем сомнения в его компетентности звучали как от социал-демократов, так и от его однопартийцев. Апофеозом таких настроений стало голосование в Бундестаге 6 мая: Мерц был утвержден главой правительства лишь со второй попытки, недобрав голосов от собственной коалиции. Такое впервые произошло в современной политической истории ФРГ. Неудивительно, что и сам Мерц, и его кабинет вошли в число наименее популярных.

Первую оценку его работе дало исследование INSA от 11 мая: действия канцлера одобряли 23% респондентов, правительства — 29%. Но уже к 24 мая уровень поддержки вырос: одобрение Мерца достигло 31%, а его коалиции — 34%. К 26 мая канцлера поддерживали уже 38% немцев.

Эти данные полностью совпали и с итогом другого опроса от института Forsa от 27 мая. Особенно популярен Мерц оказался среди сторонников ХДС/ХСС: здесь его одобряют 74% опрошенных. Среди избирателей социал-демократов его действия находят поддержку у 44%, у «Зеленых» — у 28%. Даже среди «Левых», чья повестка резко отличается от консерваторов, Мерц находит отклик у 12% опрошенных. Минимальные показатели — у сторонников «Альтернативы для Германии»: лишь 9% из них одобряют нового канцлера.

Согласно тем же данным, 41% немцев уверен, что Фридрих Мерц сможет стать хорошим главой правительства, 53% с этим не согласны. При этом рейтинг ХДС/ХСС стабилизировался: последние опросы INSA и Forsa дают блоку по 26%. Параллельно фиксируется спад поддержки «Альтернативы» — до 23%. Социал-демократы сохраняют уровень в 16%.

Хотя большинство немцев по-прежнему не одобряют нового канцлера, динамика очевидна. И это, по мнению аналитиков, связано прежде всего с реализацией ключевых предвыборных обещаний — ужесточением миграционного курса и усилением давления на Россию.

Сразу после приведения к присяге новое правительство значительно усилило контроль на границах. Большинство мигрантов без документов, включая тех, кто намерен запрашивать убежище, начали получать отказы на въезд.

Приостановлено воссоединение семей, ужесточены процедуры депортации, пересмотрены правила получения гражданства: минимальный срок проживания увеличен с трех до пяти лет, добавлены критерии финансовой независимости и высокого уровня владения немецким языком.

Эти меры ориентированы прежде всего на внутреннюю аудиторию, в то время как антироссийская риторика — на внешнюю. Одним из первых зарубежных визитов Мерца стала поездка в Киев, где он заверил Украину в неизменной поддержке. Вместе с лидерами Великобритании и Франции он призвал Россию к 30-дневному перемирию, пообещав в случае отказа ужесточение санкционного давления.

Отдельное внимание привлек вопрос поставки ракет Taurus: Мерц публично допустил возможность их передачи Киеву, но затем ввел правило о неразглашении информации о военной помощи. Его последнее заявление о снятии ограничений на дальность европейских вооружений вызвало широкий резонанс и было воспринято как косвенное подтверждение готовности предоставить Украине дальнобойные ракеты.

Жесткий курс Мерца пошел ему на пользу. Пока что в списке популярности среди немецких политиков первое место прочно занимает министр обороны от СДПГ Борис Писториус, за которым следуют премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зёдер и глава правительства Северного Рейна—Вестфалии Хендрик Вюст. Вице-канцлер Ларс Клингбайль — на четвертой позиции. Фридрих Мерц еще далек от этих позиций — он занимает лишь 12-е место. Но первые недели у власти уже показали: потенциал для укрепления своих позиций у него есть.

Вероника Вишнякова