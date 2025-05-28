Шойгу поблагодарил военных КНДР за защиту Курской области

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу встретился с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ. В ходе беседы господин Шойгу отметил подвиг северокорейских военнослужащих в Курской области и поблагодарил их за самоотверженную защиту российского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По словам секретаря Совбеза, солдаты КНДР «плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную родину» (цитата по «РИА Новости»). Россия продолжит работу по увековечению памяти северокорейских героев, погибших в борьбе с «неонацистской заразой», заверил Сергей Шойгу.

9 мая посол России в КНДР Александр Мацегора анонсировал открытие памятников военнослужащим КНДР в Курской области. Он добавил, что восстановленные улицы и площади региона назовут именами героев, участвовавших в его освобождении от вооруженных сил Украины.