Нетаньяху подтвердил, что ЦАХАЛ ликвидировал лидера «Хамаса» Синвара

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что ЦАХАЛ ликвидировал лидера палестинского «Хамаса» Мухаммеда Синвара. СМИ сообщали об обнаружении тела Синвара в середине мая.

«Мы ликвидировали Мухаммеда Синвара»,— сказал израильский премьер на заседании парламента (цитата по AFP).

Как писали СМИ, после гибели лидера палестинского «Хамаса» Яхьи Синвара в октябре 2024 года движение возглавил его младший брат Мухаммед Синвар. По данным The Times of Israel, последний был целью ударов Армии обороны Израиля 13 мая. В тот день Израиль ударил по командно-контрольному центру «Хамаса».

Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что тело господина Синвара обнаружили в тоннеле в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Вместе с ним нашли тела десяти его помощников.

Лусине Баласян