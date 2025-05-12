Наливай, подешевело

Снижение цен на нефть и ставок фрахта способствовало росту экспорта российского сырья. По итогам апреля отгрузки через порты выросли до 448 тыс. тонн в сутки, вернувшись к уровню декабря, до введения масштабных санкций США. В условиях стабильного спроса на нефть в Азии и удешевления перевозок сохранение текущих объемов поставок ожидается и в мае.

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Перевалка российской нефти в портах в апреле восстановилась до показателей декабря 2024 года — 448 тыс. тонн в сутки, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Относительно марта отгрузки выросли на 9,1%. Таким образом, поставки вернулись к уровню, предшествующему введению масштабных санкций США против нефтяного сектора РФ, в том числе в отношении более 180 танкеров. В январе в условиях этих ограничений экспорт нефти из РФ сократился примерно на 5% (см. “Ъ” от 27 февраля).

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По данным ЦЦИ, наибольший месячный прирост в апреле показали отгрузки через порт Козьмино — на 17,79%, до 139 тыс. тонн в сутки. Суточные поставки через Усть-Лугу увеличились на 8,95%, до 73 тыс. тонн, через Приморск — на 4,76%, до 110 тыс. тонн. Загрузка порта Новороссийск сократилась за месяц на 13,64%, до 57 тыс. тонн в сутки.

К началу мая рост отгрузок продолжился. Как следует из исследования ЦЦИ, за неделю 28 апреля — 4 мая загрузка портов РФ российской нефтью выросла на 6,4% к предыдущей неделе, до около 523 тыс. тонн в сутки.

Старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов говорит, что ключевыми направлениями экспорта остаются Индия, Китай и Турция, где сохраняется стабильный спрос на российские сорта благодаря привлекательной цене. По оценкам ЦЦИ, средняя стоимость нефти марки Urals в российских портах в апреле составила $55,8 за баррель, а в начале мая опустилась до $51 за баррель.

Эксперт по фондовому рынку БКС Людмила Рокотянская считает, что рост экспорта в апреле во многом объясняется снижением мировых цен на нефть, которое сопровождалось ускоренным восстановлением добычи странами ОПЕК+. Если картель продолжит постепенно восстанавливать ранее сокращенные объемы добычи, это может создать дополнительные условия для увеличения экспорта из РФ, полагает она. Кроме того, эксперт указывает на восстановление поставок в Китай, которые ранее были частично нарушены из-за январских санкций США. Алексей Политов добавляет, что в мае участники рынка ожидают сохранения апрельского уровня экспорта или незначительного роста.

Как сказано в обзоре ЦЦИ, снижение цен на российскую нефть до уровня менее $60 за баррель — потолка, установленного странами G7,— привлекло дополнительный флот и рост конкуренции между судовладельцами привел к снижению ставок фрахта, которые резко росли в начале года. По данным аналитиков, стоимость перевозки нефти из Козьмино в Китай снизилась на 60% от пиковых значений этого года, до $3,3 за баррель. Перевозка из западных портов подешевела на 10–20%, до $1,5–2,5 за баррель.

По оценкам S&P Global, в апреле танкеры, связанные со странами G7, перевозили 1,27 млн баррелей в сутки (б/с) российской нефти. Это на 54% больше, чем месяцем ранее, и самый высокий показатель с марта 2024 года, указывают аналитики.

По данным, которые приводит S&P Global, связанные с G7 танкеры в апреле перевезли 26,9 млн баррелей Urals, суда других стран — 23,5 млн баррелей.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что предпосылок для роста цен на нефть пока не наблюдается в условиях геополитической напряженности и торговых войн. Дополнительно на рынок будет влиять решение ОПЕК+ нарастить добычу в июне на 411 тыс. б/с, что втрое больше первоначального плана, указывает он.

Между тем ограничения в отношении флота, перевозящего российскую нефть, могут быть расширены. По данным Bloomberg, в готовящийся 17-й пакет санкций ЕС может войти до 150 танкеров, подозреваемых в обходе ценового потолка. Людмила Рокотянская отмечает, что основной риск — если США поддержат ЕС и введут аналогичные ограничения. Господин Юшков полагает, что ЕС, скорее всего, не станет вводить ограничения на новые суда, а продублирует американские списки. По его словам, танкеры, которые уже попали под санкции США, и так сталкиваются со сложностями при страховании, обслуживании и т. д. и санкции ЕС не окажут дополнительного давления. Но, продолжает эксперт, если ЕС расширит список новыми судами, это может привести к перестройке логистических цепочек. По его мнению, под наибольшим риском находятся танкеры, заходящие в балтийские порты, где в последнее время участились задержки и усиленные проверки, что может свидетельствовать о намерении ЕС ужесточить контроль.

Ольга Семеновых