Воронежское КБХА подало иск к компании, не выполнившей заказы на 7 млрд рублей

В арбитражный суд Воронежской области поступил иск местного производителя ракетных двигателей АО «Конструкторское бюро химавтоматики» к московскому ООО «Нагваль Стройтех» на сумму около 1 млрд руб., следует из документов суда.

Суть претензий неизвестна. В то же время, по данным портала госзакупок, 24 марта КБХА в одностороннем порядке разорвало контракт на 5,7 млрд руб., заключенный с этой компанией в июле 2022 года.

«Нагваль Стройтех» должна была как генподрядчик выполнить работы и поставить оборудование в рамках первого этапа реконструкции и технического перевооружения для создания объединенного производства жидкостных двигателей для ракет-носителей «Союз». Компания получила аванс в 3,5 млрд руб., но якобы выполнила обязательства только на 86 млн руб. Согласно решению об одностороннем отказе от исполнения контракта, с мая 2024 года работы велись «крайне медленно», а в январе 2025-го прекратились вовсе. В прошлом году заказчик направил несколько писем и претензии с требованием неустоек на 64,6 млн руб., но генподрядчик не уплатил сумму в полном объеме.

В январе КБХА отказалось от другого контракта с этой компанией — в октябре 2021 года она взялась выполнить работы и поставить оборудование в рамках создания централизованного производства шар-баллонов для изделий ракетно-космической техники за 1,7 млрд руб., получив аванс в 1,3 млрд руб. Несмотря на множество официальных писем, «Нагваль Стройтех» выполнила обязательства лишь на 200,9 млн руб.

21 марта КБХА в одностороннем порядке отказалось от еще одного крупного контракта: столичное ООО «Гарантстрой» должно было выполнить работы и поставить оборудование в рамках реконструкции и техперевооружения опытного производства и стендово-испытательной базы для выпуска двигателей РД0124А и РД0146Д за 1,2 млрд руб. Аванс составил 281,3 млн руб., но подрядчик выполнил работы лишь на 1,8 млн руб. — по данным КБХА, они полностью прекратились в октябре прошлого года. «Гарантстрой» не выплатил в полном объеме неустойки — 172,8 млн руб.

АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2004 году в Воронеже с уставным капиталом 21,4 млрд руб. Основной вид деятельности — исследования и разработки в области естественных и технических наук. Директор — Александр Печагин. ООО «Нагваль Стройтех» зарегистрировано в 2002 году в Москве с уставным капиталом в 2,5 млн руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор — Сергей Гутенко. Единственный собственник — АО «УК Абсолют». В 2024 году выручка составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 5 млн руб. ООО «Гарантстрой» зарегистрировано в Москве в октябре 2016 года для строительно-монтажных работ. Уставный капитал — 40 тыс. руб. По итогам 2024 года выручка составила 114 млн руб., чистая прибыль — 997 тыс. руб. Гендиректор — Александр Уткин. Единственный учредитель — Артем Струтинский. Он также управляет и владеет московским АО «Лайф», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

С февраля 2024 года арбитражный суд Воронежской области рассматривает дело о банкротстве КБХА по заявлению местного ООО «Ремсервис». Свои претензии к структуре «Роскосмоса» предъявили уже десять истцов, однако большинство заявлений суд оставил без движения. Кроме того, рассматривается сразу несколько исков ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», а также заявление нижегородского производителя чугуна АО «Русполимет», которое требует с КБХА 125 млн руб.

Юрий Голубь