Песков: действия ФРГ и Франции по «провоцированию войны» мешают мирным усилиям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин и Париж затрудняют процесс мирного урегулирования на Украине. В Москве рассчитывают, что второй раунд переговоров Москвы и Киева состоится, несмотря на провокационные действия со стороны европейцев, заверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В данном случае мы видим, как Германия соревнуется с Францией в "первенстве" по дальнейшему провоцированию войны. Все эти действия, естественно, мешают мирным усилиям»,— сказал господин Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Сегодня канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Берлин поможет Киеву разработать новое оружие большой дальности, которое сможет поражать цели на территории России.

Ранее на этой неделе господин Мерц заявил, что Германия вместе с CША, Францией и Великобританией сняли ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине. По его словам, решение было принято несколько месяцев назад. О каком вооружении шла речь, он не уточнил, при этом канцлер всегда выступал за отправку ВСУ немецких крылатых ракет Taurus дальностью свыше 500 км. 28 мая на вопрос о том, получит ли их Украина, господин Мерц ответил: «Мы хотим обеспечить дальнобойное оружие. Мы также хотим обеспечить совместное производство». Детали он приводить отказался.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Ракеты раскололи немецкое коалиционное правительство».

Анастасия Домбицкая