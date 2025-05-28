ЦБ предупредил о новых рисках на рынке жилья

Банк России отмечает растущие риски на рынке жилья на фоне увеличения продаж недвижимости в рассрочку, сообщил зампредседателя регулятора Филипп Габуния. Ранее ЦБ сообщал, что доступность жилья для покупки в ипотеку остается низкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам господина Габунии, чтобы сохранить объем продаж, застройщики начали массово предоставлять покупателям рассрочку, однако это может нести риски. "Особенно если рассрочка выдается на 10 лет и гражданам с высокой долговой нагрузкой»,— сказал зампред на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Ранее ЦБ опубликовал «Обзор финансовой стабильности», в котором говорится о росте потребительского портфеля микрофинансовых организаций в марте на 47%. Регулятор считает, что тенденция в основном связана с ростом популярности сервисов рассрочки.

В феврале Банк России предупредил, что увеличение продаж жилья в рассрочку несет риски как для покупателей, так и для застройщиков. Кроме того, такой механизм регулятор назвал непрозрачным. В апреле ЦБ выступил против предложения об изъятии жилья за долги по рассрочке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жилье без срока сдачи».

Петр Бузлаев