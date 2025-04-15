ЦБ выступил против изъятия жилья за долги по рассрочке

Банк России не поддержал инициативу разрешить застройщикам изымать жилье, приобретенное покупателями в рассрочку, при наличии задолженности. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Госсовета.

«Мы категорически не поддерживаем это предложение, так как оно может спровоцировать неконтролируемый рост долговой нагрузки населения»,— подчеркнула госпожа Набиуллина. В ЦБ считают, что такая мера создаст риски чрезмерной закредитованности граждан без должного регулирования.

Госпожа Набиуллина отметила, что выстроенная в банках система регулирования защитит и от показателя долговой нагрузки, и от первоначального взноса. А право изъятия застройщиком квартиры у собственника она назвала «неправильным».

С предложением об изъятии жилья за долги по рассрочке вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил 20 ноября 2024 года. По его мнению, сейчас права застройщиков никак не закреплены и не защищены законодательством. Господин Хуснуллин предлагает ввести правила действия рассрочки на жилье от девелоперы, аналогичные ипотечным. В случае, если покупатель не выплачивает ипотеку, у него могут изъять квартиру.

Екатерина Отрашкевич