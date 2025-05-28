Бывшего чиновника осудили условно

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему заместителю главы Дегтярска (Свердловская область) Виктору Солдатову по делу о посредничестве во взяточничестве. Солдатов признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере). Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года, а также штраф – 1,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Виктор Солдатов во время суда Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Виктор Солдатов во время суда Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Во время суда гособвинитель представил доказательства того, что бывший заместитель главы городского округа Дегтярск Виктор Солдатов выступал посредником в передаче взятки главе округа Вадиму Пильникову от учредителя ООО «Жилые кварталы» за общее покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам. При этом 1,7 млн руб. он оставил себе в качестве вознаграждения. По данным СКР, передача взятки происходила в период с февраля по июль 2024 года. Вину Виктор Солдатов признал.

Напомним, гособвинитель просил суд назначить наказание ему в виде семи лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Прокуратура изучит приговор для возможного обжалования.

«Выявили и изобличили фигурантов сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции областного полицейского главка во взаимодействии с представителями регионального управления ФСБ. Наработанные материалы были направлены нашим коллегам из СК России, которые и довели расследование до логического завершения»,– прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело в отношении Вадима Пильникова еще рассматривается. По версии следствия, экс-мэр Вадим Пильников получал взятки от главы компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова за помощь в заключении муниципальных контрактов на расселение аварийного жилья. Сообщалось, что общая сумма взяток составила 4,4 млн руб. Кроме того, по данным следствия, Вадим Пильников получил от одного из своих заместителей взятку в размере 890 тыс. руб. и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.

Подробнее – в материале «Ъ-Урал» «Audi Q6 подвезла мэра в суд»

Мария Игнатова