Гособвинитель просит назначить экс-замглавы Дегтярска почти восемь лет колонии

Для обвиняемого в посредничестве во взяточничестве бывшего заместителя главы Дегтярска (Свердловская область) Виктора Солдатова гособвинитель попросил суд назначить наказание в виде семи лет восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Его судят по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

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Прокуратура также попросила Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовать его на сумму в трехкратном размере от суммы взятки и на пять лет лишить права занимать должности в качестве представителя власти на госслужбе и в органах местного самоуправления.

В ходе заседания гособвинитель представил доказательства того, что в период с февраля по июль 2024 года Виктор Солдатов как посредник передал мэру Дегтярска Вадиму Пильникову взятку от учредителя ООО «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова за общее покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам и оказание содействия предпринимательской деятельности компании. В качестве вознаграждения за посредничество заммэра оставил себе 1,7 млн руб.

Виктор Солдатов признал вину в инкриминируемых преступлениях.

Напомним, по версии следствия, бывший мэр Вадим Пильников получал взятки от главы компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова за помощь в заключении муниципальных контрактов на расселение аварийного жилья. Общая сумма взяток составила 4,4 млн руб. Помимо этого, взятки Пильникову передавал его заместитель Андрей Ильин, который совмещал должность с руководством коммерческими фирмами. От него экс-глава Дегтярска получил более 890 тыс. руб. и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.

Ирина Пичурина