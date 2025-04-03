Audi Q6 подвезла мэра в суд

СКР завершил расследование уголовных дел в отношении мэра Дегтярска Вадима Пильникова и его бывшего заместителя Виктора Солдатова. По версии следствия, глава города брал взятки «за попустительство и общее покровительство по службе», в том числе в виде автомобиля AudiQ6. Вадим Пильников согласился сотрудничать со следствием и дал показания на экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников

Фото: сайт администрации Дегтярска Глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников

Фото: сайт администрации Дегтярска

Уголовное дело в отношении мэра Дегтярска Вадима Пильникова и его бывшего заместителя Виктора Солдатова расследовал следственный отдел СКР по Первоуральску. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, Вадиму Пильникову предъявлено обвинение по трем эпизодам по ч. 5,6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах), Виктору Солдатову — по ч.4ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По данным прокуратуры Свердловской области, обвиняемые занимались преступной деятельностью с 2020 года. Так, в период с сентября 2020 года по декабрь 2024 года, считает следствие, Вадим Пильников получил от учредителя ООО «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова 4,4 млн руб. По данным «Ъ-Урал», Сарраф Мамедов занимался строительством домов в Дегтярске для переселенцев из ветхого, аварийного жилья и для сирот. По словам источника в правоохранительных органах, здания не соответствовали требованиям стройнадзора, поэтому мэру передали взятку за подписание актов о приемке работ. Часть переданных средств Виктор Солдатов оставил себе в качестве вознаграждения «за посреднические услуги». Дома были введены в эксплуатацию. В начале февраля взяткодателя арестовали по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 2023 года по 2024 год Вадим Пильников получил от одного из своих заместителей взятку на сумму в 890 тыс. руб. и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.

«Деньги полагались за оказание последнему общего покровительства и попустительство по службе, сокрытие факта того, что заместитель главы лично и через доверенное лицо управляет коммерческими организациями вопреки установленным законодательством запретам»,— отметили в надзорном ведомстве.

По данным источника «Ъ-Урал», Вадим Пильников получил взятку от своего заместителя Андрея Ильина, обвиняемого по п. «е», ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).Андрей Ильин курировал работы по ремонту водопровода в Дегтярске. Якобы Вадим Пильников за вознаграждение подписал акты о приемке работ, хотя они не были выполнены до конца. Ремонт водопровода в Дегтярске проводился под контролем областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, арестованного по обвинению в коррупции.

«Выявили и изобличили фигурантов сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции областного полицейского главка во взаимодействии с представителями регионального управления ФСБ»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Вадим Пильников и Андрей Ильин были задержаны и арестованы в декабре 2024 года. Впоследствии в отношении них была смягчена мера пресечения на домашний арест. По данным «Ъ-Урал», это связано с тем, что Андрей Ильин заключил сделку со следствием и дал показания на мэра Дегтярска, а Вадим Пильников — на бывшего министра Николая Смирнова. По версии следствия, он получил взятки «за общее покровительство» через посредника. Уголовное дело Николая Смирнова объединено в одно производство с уголовными делами его бывших заместителей — Андрея Кислицына и Игоря Чикризова.

Уголовное дело в отношении Вадима Пильникова передано в Кировский райсуд Екатеринбурга, в отношении Виктора Солдатова — в Октябрьский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Мария Шараева