Лукашенко: надо вырастить столько картошки, чтобы хватило и Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой республике и России. Так он прокомментировал слова президента Владимира Путина о нехватке этого продукта в стране из-за продажи всего урожая соседям. Минск может помочь «братьям россиянам» и одновременно удовлетворить внутренний спрос, убежден господин Лукашенко.

«Он там пошутил по поводу картошки <...> Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем,— заявил белорусский президент на встрече с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком. — Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России».

26 мая замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин рассказал Владимиру Путину, что в Белоруссии закончился картофель. Президент выразил удивление по этому поводу и позвонил белорусскому коллеге. Тот в телефонном разговоре подтвердил, что весь картофель Белоруссия продала России.

Ранее Александр Лукашенко сообщал о непростой ситуации с картофелем в республике. При этом он обещал, что белорусы без картошки не останутся. По данным Минсельхоза страны, для обеспечения бесперебойного снабжения картофелем в межсезонье аграрии почти на 3 тыс. га увеличили площадь посадки корнеплода.