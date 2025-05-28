Восемь лет за кредит

По восемь лет колонии каждый получили бывшие предравления Рост-банка и Бинбанка Кирилл Любенцов и Александр Лукин. Оба признаны виновными в растрате: по версии обвинения, банкиры совершили серию экономически нецелесообразных сделок, что причинило ущерб в размере 10 млрд руб. Иск потерпевшей стороны на эту сумму суд удовлетворил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукин (справа) и Кирилл Любенцов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Лукин (справа) и Кирилл Любенцов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Приговор Кирилл Любенцов и Александр Лукин выслушали спокойно. Вины они так и не признали, поэтому судебное решение будет обжаловано.

Накануне в прениях прокурор потребовал признать обоих подсудимых виновными в двух эпизодах особо крупной растраты (ч 4 ст. 160 УК РФ) и приговорить каждого к 9,5 года колонии общего режима. Одновременно обвинение потребовало удовлетворить икс потерпевшей стороны — банка «Траст» (правопреемник Рост-банка и Бинбанка) на 10 млрд руб.

Как сообщал «Ъ», версия следствия заключалась в том, что с декабря 2014 по сентябрь 2017 года банкиры Лукин и Любенцов вместе с неустановленными лицами путем совершения невыгодных для Бинбанка и Рост-банка сделок причинили кредитным учреждениям и, соответственно, их правопреемнику «Трасту» многомиллиардный ущерб. В первом случае, установили следователи ГСУ СКР по Москве, компания Stratola Investments Ltd, подконтрольная обвиняемым, получила в Рост-банке кредит в размере $40 млн (2,6 млрд руб.), но так и не вернула. Во втором — эта же компания получила в Ростбанке облигации ООО «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоун» стоимостью более 8,1 млрд руб., которые, полагает следствие, были переведены в офшорную Stratola Investments Ltd и впоследствии похищены.

Адвокаты, в свою очередь, заявляли, что на момент совершения первого эпизода Кирилл Лубенцов еще не был трудоустроен в банке, а в дальнейшем лишь пролонгировал решение о выдаче кредита. Поэтому его нельзя обвинять в хищении, так как оно произошло до него. Кроме того, компания Stratola Investments Ltd никогда не была подконтрольна обвиняемым, этот факт, по мнению защиты, следствие так и не смогло доказать. Да и на момент передачи в Stratola ценных бумаг они, по заключению специалиста, ничего не стоили.

Суд, однако, посчитал версию следствия доказанной, и назначил банкирам внушительные сроки, хотя и несколько меньше, чем просило гособвинение. По подсчетам защиты, фигуранты уже отбыли в СИЗО, под домашним арестом и запретом определенных действий три года.

Алексей Соковнин