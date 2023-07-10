Микаил Шишханов остался без дела

Как стало известно «Ъ», закончено расследование уголовного дела о предполагаемой растрате при санации Бинбанком Рост-банка. Обвинение в окончательной редакции в хищении $40 млн и 8,1 млрд руб. предъявлено бывшим топ-менеджерам обеих финансовых структур — Кириллу Любенцову и Александру Лукину. Они же вместе с экс-владельцем Бинбанка Микаилом Шишхановым, уехавшим за границу, выступают ответчиками по искам ЦБ, банка непрофильных активов «Траст» и банка «Открытие» на сумму более 660 млрд руб. При этом Микаил Шишханов неделю назад по заявлению «Траста» был признан банкротом.
Микаил Шишханов, 2013 год
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, в конце прошлой недели следователь по особо важным делам Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве предъявил Кириллу Любенцову и Александру Лукину обвинения в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой). После этого фигуранты, содержащиеся в обычном СИЗО «Матросская Тишина», а не в его спецблоке, начали знакомиться с материалами, собранными сотрудниками следственного главка, которые составляют несколько десятков томов, не считая доказательств на электронных носителях.
Следствие полагает, что Кирилл Любенцов и Александр Лукин, занимавшие различные должности в Рост-банке и Бинбанке, в том числе их председателей правления, совершили с декабря 2014-го по сентябрь 2017 года «ряд экономически нецелесообразных сделок», от которых пострадали как участвовавшие в них финансовые структуры, так и банк «Траст», признанный следствием потерпевшим от их действий.
В самом уголовном деле оказалось два эпизода. По первому, считают в ГСУ СКР, компания Stratola Investments Ltd, подконтрольная обвиняемым, с их же помощью получила в Рост-банке кредит в размере $40 млн (2,6 млрд руб.), который не вернула. Однако это не помешало той же компании получить в банке облигации ООО «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоун» стоимостью более 8,1 млрд руб., которые, по версии следствия, также были похищены.
Получить комментарии адвокатов обвиняемых «Ъ» не удалось. Ранее они говорили, что Кирилл Любенцов и Александр Лукин не имели никакого отношения к Stratola Investments Ltd, которая, кстати, упоминается в ряде расследований, в том числе в отношении братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвиняемых в многомиллиардных хищениях из ПСБ. Якобы афера совершалась и при приобретении ценных бумаг этого офшора.
ПСБ через Арбитражный суд Москвы пытался взыскать с братьев Ананьевых 243 млрд руб., опять же указывая на незаконность сделки с той же Stratola, но получил около 90 млрд руб.
Кроме того, эта компания неоднократно упоминалась в различных источниках как подконтрольная семье известных бизнесменов Бориса Минца и его сыновей Александра и Дмитрия, в отношении которых расследуется свое уголовное дело о растрате, а сами они объявлены в международный розыск. Саму Stratola помимо ПСБ времен братьев Ананьевых кредитовали банки «Открытие», «Балтинвест», Московский кредитный банк и многие другие.
Александр Лукин, 2015 год
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
При этом представители самих Кирилла Любенцова и Александра Лукина указывали на то, что кредит исправно обслуживался, пока в 2018 году Рост-банк не был присоединен к банку «Траст». Облигации были обменены на менее ценные опять же из-за проблем финансовой структуры. Бинбанк, напомним, также не существует — в 2019 году он вошел в ФК «Открытие».
По данным «Ъ», законченное уголовное дело было выделено из базового расследования, которое продолжается. В нем, по некоторым данным, речь идет о растрате уже около 170 млрд руб.
В этом деле пока фигурируют не установленные следствием лица из числа топ-менеджеров и владельцев банков. Считалось, что одним из них может стать экс-собственник Бинбанка и Рост-банка Микаил Шишханов, уехавший из России еще до возбуждения уголовного дела в прошлом году. Правда, его не допрашивали даже в качестве свидетеля.
При этом суммы ущерба по уголовным делам и искам, заявленным к тем же ответчикам в Арбитражном суде Москвы, сильно отличаются.
Так, арбитраж частично удовлетворил иск ЦБ в интересах банка «Траст» и взыскал с бывшего владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего предправления Александра Лукина солидарно около 283,9 млрд руб. убытков, причиненных в ходе санации Рост-банка. Требования еще к двум соответчикам — бывшим председателям правления Рост-банка Кириллу Любенцову и Алексею Фарафонтову — суд отклонил.
ЦБ в интересах уже банка «Открытие» пытается взыскать с тех же Микаила Шишханова, Александра Лукина и Кирилла Любенцова 71 млрд руб., а «Траст» заявил к ним самостоятельный иск на 306 млрд.
И это при том, что главный из ответчиков, Микаил Шишханов, 3 июля уже был признан банкротом и сейчас управляющий описывает его имущество, которое может быть направлено на погашение долгов.