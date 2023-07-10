Микаил Шишханов остался без дела

Как стало известно «Ъ», закончено расследование уголовного дела о предполагаемой растрате при санации Бинбанком Рост-банка. Обвинение в окончательной редакции в хищении $40 млн и 8,1 млрд руб. предъявлено бывшим топ-менеджерам обеих финансовых структур — Кириллу Любенцову и Александру Лукину. Они же вместе с экс-владельцем Бинбанка Микаилом Шишхановым, уехавшим за границу, выступают ответчиками по искам ЦБ, банка непрофильных активов «Траст» и банка «Открытие» на сумму более 660 млрд руб. При этом Микаил Шишханов неделю назад по заявлению «Траста» был признан банкротом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Микаил Шишханов, 2013 год

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Микаил Шишханов, 2013 год

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, в конце прошлой недели следователь по особо важным делам Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве предъявил Кириллу Любенцову и Александру Лукину обвинения в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой). После этого фигуранты, содержащиеся в обычном СИЗО «Матросская Тишина», а не в его спецблоке, начали знакомиться с материалами, собранными сотрудниками следственного главка, которые составляют несколько десятков томов, не считая доказательств на электронных носителях.

Следствие полагает, что Кирилл Любенцов и Александр Лукин, занимавшие различные должности в Рост-банке и Бинбанке, в том числе их председателей правления, совершили с декабря 2014-го по сентябрь 2017 года «ряд экономически нецелесообразных сделок», от которых пострадали как участвовавшие в них финансовые структуры, так и банк «Траст», признанный следствием потерпевшим от их действий.

В самом уголовном деле оказалось два эпизода. По первому, считают в ГСУ СКР, компания Stratola Investments Ltd, подконтрольная обвиняемым, с их же помощью получила в Рост-банке кредит в размере $40 млн (2,6 млрд руб.), который не вернула. Однако это не помешало той же компании получить в банке облигации ООО «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоун» стоимостью более 8,1 млрд руб., которые, по версии следствия, также были похищены.

Получить комментарии адвокатов обвиняемых «Ъ» не удалось. Ранее они говорили, что Кирилл Любенцов и Александр Лукин не имели никакого отношения к Stratola Investments Ltd, которая, кстати, упоминается в ряде расследований, в том числе в отношении братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвиняемых в многомиллиардных хищениях из ПСБ. Якобы афера совершалась и при приобретении ценных бумаг этого офшора.

ПСБ через Арбитражный суд Москвы пытался взыскать с братьев Ананьевых 243 млрд руб., опять же указывая на незаконность сделки с той же Stratola, но получил около 90 млрд руб.

Кроме того, эта компания неоднократно упоминалась в различных источниках как подконтрольная семье известных бизнесменов Бориса Минца и его сыновей Александра и Дмитрия, в отношении которых расследуется свое уголовное дело о растрате, а сами они объявлены в международный розыск. Саму Stratola помимо ПСБ времен братьев Ананьевых кредитовали банки «Открытие», «Балтинвест», Московский кредитный банк и многие другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукин, 2015 год

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Лукин, 2015 год

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом представители самих Кирилла Любенцова и Александра Лукина указывали на то, что кредит исправно обслуживался, пока в 2018 году Рост-банк не был присоединен к банку «Траст». Облигации были обменены на менее ценные опять же из-за проблем финансовой структуры. Бинбанк, напомним, также не существует — в 2019 году он вошел в ФК «Открытие».

По данным «Ъ», законченное уголовное дело было выделено из базового расследования, которое продолжается. В нем, по некоторым данным, речь идет о растрате уже около 170 млрд руб.

В этом деле пока фигурируют не установленные следствием лица из числа топ-менеджеров и владельцев банков. Считалось, что одним из них может стать экс-собственник Бинбанка и Рост-банка Микаил Шишханов, уехавший из России еще до возбуждения уголовного дела в прошлом году. Правда, его не допрашивали даже в качестве свидетеля.

При этом суммы ущерба по уголовным делам и искам, заявленным к тем же ответчикам в Арбитражном суде Москвы, сильно отличаются.

Так, арбитраж частично удовлетворил иск ЦБ в интересах банка «Траст» и взыскал с бывшего владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего предправления Александра Лукина солидарно около 283,9 млрд руб. убытков, причиненных в ходе санации Рост-банка. Требования еще к двум соответчикам — бывшим председателям правления Рост-банка Кириллу Любенцову и Алексею Фарафонтову — суд отклонил.

ЦБ в интересах уже банка «Открытие» пытается взыскать с тех же Микаила Шишханова, Александра Лукина и Кирилла Любенцова 71 млрд руб., а «Траст» заявил к ним самостоятельный иск на 306 млрд.

И это при том, что главный из ответчиков, Микаил Шишханов, 3 июля уже был признан банкротом и сейчас управляющий описывает его имущество, которое может быть направлено на погашение долгов.

Николай Сергеев