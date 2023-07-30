Мера освобождения

Как стало известно “Ъ”, из СИЗО освобождены бывшие банкиры Кирилл Любенцов и Александр Лукин, обвиняемые в хищении $40 млн и 8,1 млрд руб. при санации Бинбанком Рост-банка. Арестовали их еще в августе прошлого года, а сейчас следствие и прокуратура настаивали на продлении нахождения под стражей до конца октября. Судья же счел, что данная мера пресечения ничем не мотивирована, вернув финансистов домой.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В пятницу, 28 июля, опытнейший судья Мосгорсуда Сергей Подопригоров, фигурирующий в «списке Магнитского» и находящийся под санкциями всех стран Евросоюза, США и Канады, рассмотрел ходатайство ГСУ СКР по столице. Следователи главка настаивали на продлении ареста бывших председателей правления Рост-банка и Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина до 29 октября.
Сейчас финансисты знакомятся с материалами своего уголовного дела, а оказавшись вне СИЗО, утверждали в ГСУ СКР, могут скрыть следы совершенных преступлений, уничтожить доказательства, лично либо через свои связи воспрепятствовать расследованию, скрыться с использованием установочных данных на иных лиц, воздействовать на участников судопроизводства и предупредить возможных соучастников о проводимых следственных действиях.
При этом отмечалось, что оба фигуранта имеют «значительные финансовые возможности» и «обширный круг связей среди сотрудников правоохранительной системы».
Следует отметить, что финансисты были арестованы в августе прошлого года. К тому времени Александр Лукин числился советником гендиректора птицеводческого завода «Канашский», а его сообщник Любенцов и вовсе не работал. Обоим следователь инкриминировал совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере организованной группой).
По версии ГСУ СКР, с декабря 2014 по сентябрь 2017 года господа Лукин и Любенцов, а также «неустановленные лица» совершили «ряд экономически нецелесообразных сделок», от которых пострадали как участвовавшие в них Бинбанк и Рост-банк, так и банк непрофильных активов «Траст», признанный потерпевшей стороной по уголовному делу.
Предполагаемые преступления были совершены в период санации Бинбанком Рост-банка, деятельность которого была прекращена в 2018 году путем присоединения к банку «Траст».
Как считают в ГСУ СКР, компания Stratola Investments Ltd, подконтрольная обвиняемым, с их помощью получила в Рост-банке кредит в размере $40 млн (2,6 млрд руб.), который не вернула. Затем эта же компания получила в Рост-банке облигации ООО «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоун» стоимостью более 8,1 млрд руб., которые, полагает следствие, были похищены. Ликвидирован был и банк-санатор — в 2019 году его присоединили к «Открытию».
21 июня этого года материалы в отношении господ Лукина и Любенцова были выделены из так называемого большого уголовного дела о хищениях из Рост-банка и Бинбанка (расследование исчезновения еще около 170 млрд руб. продолжается), а банкирам предъявлено обвинение в окончательной редакции, которое они не признали. После этого фигуранты и их защитники начали знакомиться с материалами своего уголовного дела. Время до конца октября и понадобилось следствию, чтобы закончить соответствующую процедуру, которая проходит в обычном СИЗО «Матросская Тишина», а не его спецблоке, в который, как правило, определяют ВИП-арестантов.
Надзирающая за следствием Моспрокуратура сочла требование о продлении ареста обоснованным и вполне законным, однако судья Подопригоров посчитал по-другому.
По его данным, обстоятельства, которые послужили основанием для арестов фигурантов и последующих продлений данной меры пресечения, которые опять пытались использовать следствие и прокуратура, «отпали и утратили свое значение». Приведенные следователем и поддержанные прокурором доводы о продлении ареста он счел неподтвержденными объективными данными и носящими предположительный характер. Служитель Фемиды, изучив материалы, обнаружил даже, что в их основу положен рапорт оперативной службы годичной давности.
Сведения о том, что финансисты могут скрыть следы преступления и уничтожить доказательства, судья признал «беспредметными», поскольку расследование уже завершено.
Предположение о побеге с использованием установочных данных других людей, оказании давления и воспрепятствовании производству по делу, по его словам, не были подтверждены в ходе заседания. Когда же у следователя спросили, откуда он знает о финансовых возможностях обвиняемых и их связах в правоохранительных органах, тот вынужден был признать, что никаких доказательств этого в его распоряжении нет.
В результате судья Подопригоров распорядился освободить финансистов в зале суда, определив их под домашний арест до 29 октября. Господин Лукин будет отбывать его в своем загородном доме в старинной (упоминается с 1504 года) деревне Веледниково, относящейся к городскому округу Истра, а господин Любенцов — в новой высотке на улице Яблочкова в Москве. Им запрещено использовать интернет и любые средства связи, если только не возникнет чрезвычайных ситуаций.