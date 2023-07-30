Мера освобождения

Как стало известно “Ъ”, из СИЗО освобождены бывшие банкиры Кирилл Любенцов и Александр Лукин, обвиняемые в хищении $40 млн и 8,1 млрд руб. при санации Бинбанком Рост-банка. Арестовали их еще в августе прошлого года, а сейчас следствие и прокуратура настаивали на продлении нахождения под стражей до конца октября. Судья же счел, что данная мера пресечения ничем не мотивирована, вернув финансистов домой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пятницу, 28 июля, опытнейший судья Мосгорсуда Сергей Подопригоров, фигурирующий в «списке Магнитского» и находящийся под санкциями всех стран Евросоюза, США и Канады, рассмотрел ходатайство ГСУ СКР по столице. Следователи главка настаивали на продлении ареста бывших председателей правления Рост-банка и Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина до 29 октября.

Сейчас финансисты знакомятся с материалами своего уголовного дела, а оказавшись вне СИЗО, утверждали в ГСУ СКР, могут скрыть следы совершенных преступлений, уничтожить доказательства, лично либо через свои связи воспрепятствовать расследованию, скрыться с использованием установочных данных на иных лиц, воздействовать на участников судопроизводства и предупредить возможных соучастников о проводимых следственных действиях.

При этом отмечалось, что оба фигуранта имеют «значительные финансовые возможности» и «обширный круг связей среди сотрудников правоохранительной системы».

Следует отметить, что финансисты были арестованы в августе прошлого года. К тому времени Александр Лукин числился советником гендиректора птицеводческого завода «Канашский», а его сообщник Любенцов и вовсе не работал. Обоим следователь инкриминировал совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере организованной группой).

По версии ГСУ СКР, с декабря 2014 по сентябрь 2017 года господа Лукин и Любенцов, а также «неустановленные лица» совершили «ряд экономически нецелесообразных сделок», от которых пострадали как участвовавшие в них Бинбанк и Рост-банк, так и банк непрофильных активов «Траст», признанный потерпевшей стороной по уголовному делу.

Предполагаемые преступления были совершены в период санации Бинбанком Рост-банка, деятельность которого была прекращена в 2018 году путем присоединения к банку «Траст».

Как считают в ГСУ СКР, компания Stratola Investments Ltd, подконтрольная обвиняемым, с их помощью получила в Рост-банке кредит в размере $40 млн (2,6 млрд руб.), который не вернула. Затем эта же компания получила в Рост-банке облигации ООО «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоун» стоимостью более 8,1 млрд руб., которые, полагает следствие, были похищены. Ликвидирован был и банк-санатор — в 2019 году его присоединили к «Открытию».

21 июня этого года материалы в отношении господ Лукина и Любенцова были выделены из так называемого большого уголовного дела о хищениях из Рост-банка и Бинбанка (расследование исчезновения еще около 170 млрд руб. продолжается), а банкирам предъявлено обвинение в окончательной редакции, которое они не признали. После этого фигуранты и их защитники начали знакомиться с материалами своего уголовного дела. Время до конца октября и понадобилось следствию, чтобы закончить соответствующую процедуру, которая проходит в обычном СИЗО «Матросская Тишина», а не его спецблоке, в который, как правило, определяют ВИП-арестантов.

Надзирающая за следствием Моспрокуратура сочла требование о продлении ареста обоснованным и вполне законным, однако судья Подопригоров посчитал по-другому.

По его данным, обстоятельства, которые послужили основанием для арестов фигурантов и последующих продлений данной меры пресечения, которые опять пытались использовать следствие и прокуратура, «отпали и утратили свое значение». Приведенные следователем и поддержанные прокурором доводы о продлении ареста он счел неподтвержденными объективными данными и носящими предположительный характер. Служитель Фемиды, изучив материалы, обнаружил даже, что в их основу положен рапорт оперативной службы годичной давности.

Сведения о том, что финансисты могут скрыть следы преступления и уничтожить доказательства, судья признал «беспредметными», поскольку расследование уже завершено.

Предположение о побеге с использованием установочных данных других людей, оказании давления и воспрепятствовании производству по делу, по его словам, не были подтверждены в ходе заседания. Когда же у следователя спросили, откуда он знает о финансовых возможностях обвиняемых и их связах в правоохранительных органах, тот вынужден был признать, что никаких доказательств этого в его распоряжении нет.

В результате судья Подопригоров распорядился освободить финансистов в зале суда, определив их под домашний арест до 29 октября. Господин Лукин будет отбывать его в своем загородном доме в старинной (упоминается с 1504 года) деревне Веледниково, относящейся к городскому округу Истра, а господин Любенцов — в новой высотке на улице Яблочкова в Москве. Им запрещено использовать интернет и любые средства связи, если только не возникнет чрезвычайных ситуаций.

Николай Сергеев