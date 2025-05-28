СМИ: компании ОАЭ хотят с большой скидкой купить российские активы UniCredit

Три компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предложили казначейству Италии выкупить российское подразделение UniCredit «с большой скидкой», сообщает газета Il Messaggero. Предполагается, что дубайские Asas Capital и Mada Capital создадут специализированную компанию и объединятся с Inweasta, которая уже работает в России. Точная сумма сделки не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным издания, в рамках этой схемы Inwesta будет координировать действия с итальянскими партнерами для получения разрешений от правительства, Европейского центрального банка и других регулирующих органов. Консорциум из ОАЭ хочет купить российский актив со скидкой в 60% от рыночной стоимости. Сделка должна быть завершена в течение шести-восьми месяцев.

Информацию о предложении компаний из ОАЭ также подтвердило агентство Reuters. В публикации сказано, что участие Inweasta облегчило бы сделку, поскольку компания в том числе специализируется «на разрешении трансграничных споров». «Inwesta содействует получению всех необходимых разрешений регулирующих органов и документации по сделке в России»,— сказано в документе, на который ссылается агентство.

Для продажи российских активов западным компаниям необходим указ президента и разрешение Центробанка России. В апреле Reuters сообщало, что власти Италии могут потребовать от UniCredit покинуть Россию в рамках сделки по поглощению группы Banco BPM.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «UniCredit указали на его место».