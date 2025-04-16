Reuters: власти Италия заставят UniCredit уйти из России

Власти Италии могут потребовать от банка UniCredit покинуть Россию, такое условие может быть прописано в сделке по поглощению группы Banco BPM, пишет Reuters со ссылкой на источники. Минфин России сообщил, что правительственная комиссия пока не получала соответствующую заявку от итальянского банка.

По словам собеседников, правительство Италии намерено попросить банк сохранить стабильное соотношение кредитов и депозитов, а также не сворачивать текущие проекты в сфере проектного финансирования. Сделка может быть одобрена на заседании правительства 18 апреля.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций не получала заявку UniCredit на уход с российского рынка. «К нам заявки не поступали. Какие там переговоры ведутся, я не знаю, но заявки к нам не поступали»,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Глава UniCredit Андреа Орчел в феврале говорил, что прекращение боевых действий на Украине позволят группе покинуть Россию «на более привлекательных условиях». По его словам, с 2022 года банк неоднократно пытался уйти с российского рынка, но процессу мешали санкции. В 2024 году депозитный портфель Юникредит-банка сократился более чем наполовину, а кредитный портфель — на 62%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Юникредит-банк сократился в пользу ЕЦБ».