UniCredit указали на его место

Власти Италии требуют от банка UniCredit «как можно скорее» уйти из России. В противном случае местный регулятор планирует заблокировать поглощение банком его более мелкого конкурента Banco BPM, узнала местная газета Messaggero. Сумма сделки — €14 млрд. Reuters добавляет, что такое условие правительство Италии выдвинет финансовой группе в пятницу, 18 апреля. Речь также может пойти об ограничении кредитования в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefano Rellandini / Reuters Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Сам глава UniCredit Андреа Орчел в феврале заявлял, что прогресс в мирных переговорах по Украине может разблокировать продажу российской дочки, так как в этом случае возможна «справедливая цена». Он повторил, что не продаст актив «фаворитам Кремля» за €1. В то же время итальянская группа отчитывалась, что в прошлом году перевыполнила план по уходу из России. Сейчас местный бизнес приносит ей 5% дохода.

Максимум, что может итальянский банк, это и дальше сокращать этот показатель, рассуждает финансовый эксперт Алексей Бушуев: «Понятно, что его исход был предопределен, этого сотрудники не скрывают. Вопрос в том, за какой срок и сколько банк успеет заработать, сколько ему это будет стоить. Тем более что сейчас банковский бизнес такого уровня действительно не имеет очереди из покупателей в Российской Федерации.

Вся игра вокруг того, что, мол, мы вам не дадим купить итальянский банк, потому что вы не ушли из России, вполне может оказаться легальным прикрытием потери 5% дохода. Для банковской корпорации, бизнес которой является моделью естественной монополии, это очень значимая вещь, тем более что этот рынок, в отличие от остальных, растет по потреблениям, по банковской марже и так далее. Это кредитование крупных юрлиц, корпораций, международные расчеты и трансграничные переводы».

В апрельских документах для инвесторов UniCredit заявил, что полная потеря российской дочки в прошлом году могла бы сократить прибыль банка более чем вдвое, до €4,2 млн. Окончательный выход банка с российского рынка может занять от трех до пяти лет при условии, что найдется подходящий инвестор, говорит партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков: «Окончательное решение о выходе банка из российского юридического пространства будет приниматься в России. Юникредит-банк — это российское юридическое лицо, и его деятельность с точки зрения продажи регламентируется и регулируется двумя документами: указом президента РФ №520 от 5 августа 2022 года и его распоряжением №357 от 26 октября 2022 года.

Этими документами, собственно говоря, установлен запрет на сделки с акциями, составляющими уставной капитал, в том числе Юникредит-банка. Мы знаем, что данный список не является окончательным, знаем о сделках, которые были разрешены по продаже Мерседес-Бенц банка Рус, Голдман Сакс банка. В принципе, исключать выход Юникредит-банка из этого списка мы не можем, но, как мне представляется, особенно с учетом того, что банк до сих пор входит в список системно значимых российских финансовых учреждений, такая вероятность крайне низкая».

Покинуть российский рынок от Юникредит-банка ранее также требовал ЕЦБ. Он предписывал банку ограничить платежи российским клиентам в определенных иностранных валютах с 1 сентября, за исключением клиентов, включенных в некий «белый список».

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Елизавета Скобцова