Жителей Нижней Туры оштрафовали за организацию подпольного казино

В Нижней Туре (Свердловская область) четырем жителям предстоит выплатить штрафы в размере от 500 тыс. до 600 тыс. руб. за организацию незаконного казино, передает пресс-служба судов Свердловской области. Их судили по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Суд установил, что подпольное казино работало с июня 2021 по декабрь 2023 года в нежилом помещении на улице Строителей, где четверо молодых людей организовали азартные игры в покер. Для того, чтобы попасть в игорный зал, посетителям нужно было пройти проверку — посторонних туда не пускали.

Собственник помещения закупал продукты питания и напитки — для приготовления блюд были наняты кухонные работники, также для работы были привлечены официантки и массажистки. К игре в покер допускались только те, кто купил игровые фишки. Собственник также контролировал ход игры, выплачивал выигрыши и получал деньги от игроков, в том числе комиссию за участие. Через два года заведение закрыли сотрудники правоохранительных органов.

На суде подсудимые полностью признали вину. Суд учел, что они ранее не были судимы, положительно характеризуются и занимаются благотворительностью, а также активно сотрудничали со следствие, поэтому им были назначены штрафы. На имущество осужденных наложен арест, в том числе автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC. Если штрафы не будут уплачены, имущество будет обращено во взыскание. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновными шестерых мужчин за организацию и проведение азартных игр (ч.3 ст.171.2 УК РФ). Им назначены сроки от 1,5 до 2 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ирина Пичурина