В Екатеринбурге осудили группу организаторов незаконного игорного бизнеса

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновными шестерых мужчин за организацию и проведение азартных игр (ч.3 ст.171.2 УК РФ). Им назначены сроки от 1,5 до 2 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

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Следствием установлено, что в 2020-2023 годах обвиняемые арендовали помещения и устанавливали в них игровые автоматы. Они размещали терминалы в магазинах, кафе и торговых павильонах Екатеринбурга. Общий доход от незаконного проведения азартных игр составил более 4,5 млн руб.

«Сыщики изъяли в данных помещениях 12 игровых аппаратов. В дальнейшем наработанные материалы были направлены нашим коллегам из регионального Следственного комитета, которые и довели расследование до логического конца»,— сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Полина Щуцкая