Проректор УГНТУ Наиль Чанышев подал жалобу на арест

Проректор Уфимского государственного нефтяного технического университета по развитию международной деятельности — начальник управления международного сотрудничества Наиль Чанышев подал жалобу на арест, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Советского райсуда Уфы, отправившего обвиняемого на прошлой неделе в СИЗО №1. Дата заседания еще не назначена.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Наилю Чанышеву инкриминируют превышении полномочий (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организацию незаконной миграции (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Вину он не признает. Помимо него обвинение также предъявлено проректору по организации приема студентов и профориентационной деятельности, руководителю секретариата приемной комиссии вуза Денису Каретникову его заместителю Игорю Мымрину. Они вину признали и поэтому на прошлой неделе им смягчили меру пресечения до домашнего ареста.

По данным следствия, с июля 2023 года по апрель 2024 года обвиняемые ради стимулирующих выплат за прием иностранных студентов обеспечили незаконный прием в вуз не менее 19 граждан Туркменистана. Для этого вносились изменения в баллы абитуриентов, что создавало условия для их незаконного въезда и пребывания в России.

Венера Хисамова