Проректора УГНТУ обвиняют в незаконном приеме в вуз иностранных студентов

Следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии предъявил обвинение проректору одного из уфимских университетов. Ему вменяют превышение полномочий и организацию незаконной миграции, сообщила пресс-служба республиканского управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о проректоре Уфимского государственного нефтяного технического университета по развитию международной деятельности — начальнике управления международного сотрудничества Наиле Чанышеве. Вчера у него дома и на рабочем месте был проведен обыск.

По данным следствия, с июля 2023 года по апрель 2024 года проректор и его коллеги, ради стимулирующих выплат за прием иностранных студентов, обеспечили незаконный прием в вуз не менее 19 иностранных граждан. Для этого вносились изменения в баллы абитуриентов, что создавало условия для их незаконного въезда и пребывания в России.

По данным Объединенный пресс-службы судов Башкирии, речь идет о студентах из Туркменистана.

Решением суда Наиль Чанышев был арестован, отметили в СКР.

Ранее за аналогичное нарушение были задержаны проректор по организации приема студентов и профориентационной деятельности, руководитель секретариата приемной комиссии вуза Денис Каретников и его заместитель Игорь Мымрин. Им инкриминируют превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из личной заинтересованности (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организацию незаконной миграции (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Олег Вахитов