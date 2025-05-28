Ярославцев предупредили о 30-градусной жаре 29 и 30 мая
В дневные часы 29 и 30 мая местами по Ярославской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до +30°С. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
«Прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, ростом числа пожаров, угрозой угнетения и гибели сельскохозяйственных культур и гибелью людей на водных объектах»,— уточняют в областном ГУ МЧС.
Ранее жителей региона предупредили о высокой пожароопасности и призвали не разводить костры.