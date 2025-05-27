Ярославцев предупредили о высокой пожароопасности

На всей территории Ярославской области 28 мая ожидается высокая пожароопасность (IV класс). Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что на 27 мая высокая пожароопасность установилась в 13 округах, а также в Ярославле, Рыбинске и Переславле. В остальных округах — 3 класс пожарной опасности. Но 28 мая на территории всего региона установится 4-й класс пожароопасности.

«На территории районов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики»,— говорится в сообщении МЧС.

В министерстве региональной безопасности граждан призывают проявлять особую осторожность при обращении с огнем и не разводить костры.

Алла Чижова