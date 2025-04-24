«Формматериалы» отстояли в суде недострои на участке в Воронеже

19-й арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области (МИЗО) на решение арбитражного суда региона по второму спору между ведомством и местным ООО «Формматериалы» о земельном участке в облцентре. Согласно картотеке арбитражных дел, решение первой инстанции оставлено в силе.

Министерство инициировало разбирательство в мае 2023 года, в июне заявление приняли к производству. Ведомство требовало признать самовольными и обязать «Формматериалы» снести четыре недостроенных объекта на участке на улице Латненская, 3н в Воронеже. После этого ответчик должен был передать спорные земли площадью 4,3 тыс. кв. м властям.

В феврале 2025 года арбитражный суд Воронежской области отказал МИЗО в удовлетворении требований.

Разбирательство приостанавливалось до вынесения решения по другому заявлению ведомства касательно спорного участка. В октябре 2023 года арбитражный суд Воронежской области отказал министерству в его изъятии у «Формматериалов». При этом был удовлетворен встречный иск компании об обязании МИЗО заключить с ней договор аренды земли. Через год апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобу властей, изменив способ расчета арендной платы. Это решение позволило возобновить разбирательство по спору о недостроях.

Алина Морозова