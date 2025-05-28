Власти вводят доплаты медикам за отказавшихся от абортов нижегородок

Правительство Нижегородской области намерено ввести доплаты медикам и психологам за консультирование женщин, отказавшихся в итоге от аборта. Соответствующий проект постановления о мероприятиях по предупреждению прерывания беременности и повышению рождаемости, подготовленный региональным минздравом, до 4 июня проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Документом предлагают установить спецвыплаты врачам-акушерам-гинекологам и психологам, имеющим допообразование по психологическому консультированию предупреждения прерывания беременности. За проведение консультаций, в результате которых женщина откажется от аборта и при достижении срока беременности 28 недель, врачи будут получать 20 тыс. руб., психологи — 10 тыс. руб.

Решение о назначении выплаты будет принимать руководитель медицинской организации — не позднее чем через пять дней со дня достижении срока беременности 28 недель.

Спецвыплата не будет относиться к оплате труда и учитываться при исчислении среднего заработка. Финансирование будут проводить за счет областного бюджета.

Как писал «Ъ-Приволжье», заксобрание региона 29 мая рассмотрит во втором чтении законопроект о профилактике абортов. Кроме того, власти региона запустили программу «Демографический спецназ».

Галина Шамберина