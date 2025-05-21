За рождаемость будет бороться спецназ

Нижегородские власти надеются на 15% сократить в регионе общее количество абортов с помощью новой программы «Демографический спецназ». По подсчетам региональных властей, в прошлом году нижегородки сделали почти 7,5 тыс. абортов в государственных и частных клиниках. Запущенная в регионе программа предусматривает проведение доабортных консультаций со специалистами, которые должны отговорить женщину от этого шага. Параллельно с запуском программы правительство дополняет региональное законодательство новым законом, который вводит понятия склонения к абортам, но ответственности за это не предусматривает.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области сообщило о запуске программы «Демографический спецназ» на территории региона. Как писал „Ъ“, впервые о том, что такую программу планируется запустить, губернатор Глеб Никитин сообщил в декабре 2024 года при подведении итогов Года семьи. В реализации проекта участвуют нижегородские министерства здравоохранения и социальной политики, а также областное АНО «Институт демографического развития». Программа направлена на снижение количества абортов и оказание своевременной поддержки женщинам на раннем этапе беременности, до визита в медицинское учреждение.

По данным областного правительства, в 2024 году более 5,4 тыс. женщин прервали беременность до 12 недель в государственных клиниках, еще почти 2 тыс. — в частных клиниках.

По словам Глеба Никитина, новый проект должен помочь женщине отказаться от аборта на начальном этапе принятия «этого тяжелейшего решения». «Задача — выявлять первые запросы, когда женщина начинает сомневаться и искать информацию в интернете, и дальше уже предлагать ей консультационную поддержку, направленную на сохранение зарождающейся жизни. Ранее такую доабортную консультацию могли проводить только на финальном этапе, когда женщина уже приняла решение и подготовилась к процедуре»,— отметил глава региона.

Технически программа выстроена так, что поисковые интернет-системы будут приводить женщин, интересующихся темой абортов, на специальный сайт или горячую линию. Работать с ними будут подготовленные специалисты. В беседе с операторами беременные женщины в формате конфиденциального и безоценочного диалога смогут записаться на бесплатную консультацию к социальному работнику, юристу или психологу.

Эксперты помогут будущей маме подобрать персональные меры поддержки, защитить права при оформлении социальных гарантий и льгот. Они должны помочь ей преодолеть страхи перед будущими изменениями, облегчить подготовку к родам, помочь справиться с любым уже имеющимся травматичным опытом.

«В дальнейшем сеть профессиональных консультантов и направлений поддержки планируем расширять»,— сообщил глава региона.

Он уточнил, что по расчетам «Институт демографического развития» реализация программы «Демографический спецназ» поможет снизить общее число абортов в Нижегородской области на 15%.

Директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев считает, что предлагаемая практика поддержки беременных — это принципиально новый подход к снижению количества абортов в регионе. По его словам, до того как женщины придут в клинику за процедурой аборта, они смогут получить разностороннее сопровождение для грамотной оценки состояния здоровья и способов решения жизненных ситуаций.

Одновременно с запуском программы «Демографический спецназ» региональные власти решили изменить региональное законодательство о профилактике абортов.

В 2023 году в Нижегородской области в первом чтении был принят законопроект о мерах по профилактике искусственного прерывания беременности, подготовленный региональным минздравом. Этот законопроект вводит понятие склонения к абортам и административное наказание за это. В случае принятия закона проведение аборта станет возможным только после того, как беременной женщине продемонстрируют УЗИ с сердцебиением плода, проведут для нее консультации с психологом, юристом, соцработником и священниками. Врачи будут обязаны информировать женщин о последствиях прерывания беременности.

Ко второму чтению законопроект подготовили в мае текущего года. В новой редакции закона оставили пункт о том, что склонение беременной женщины к аборту с помощью уговоров, предложений, подкупа, обмана, угроз или выдвижения иных требований не допускается. В предыдущей версии законопроекта это прямо запрещалось. При этом из документа исчезла норма об административной ответственности за нарушение этого и остальных пунктов закона.

На заседании комитета по социальным вопросам в областном парламенте директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко пояснил, что при подготовке законопроекта региональные власти изучили практику других регионов. Он назвал больше десятка регионов, где с 2023 года аналогичные законы приняты в двух чтениях.

«Мы считаем, что реализация нового закона приведет к снижению общего количества абортов, сделанных по желанию женщины»,— сказал господин Литвиненко и предложил депутатам поддержать законопроект во втором чтении.

Комитет по социальным вопросам рекомендовал областному заксобранию приять подготовленный правительством законопроект.

Заксобрание рассмотрит его на заседании 29 мая.

Андрей Репин