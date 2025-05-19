Нижегородские власти передумали штрафовать за склонение к аборту

Правительство Нижегородской области подготовило проект из девяти поправок в региональный закон о профилактике абортов. В первом чтении закон «О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области» приняли в ноябре 2023 года, на второе чтение его вынесли в мае 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект закона готовил областной минздрав. Он предусматривает систему мер, чтобы нижегородки сами отказались от аборта. В законе остается норма о том, что склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности «путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, угроз или выдвижения иных требований» не допускается. В первой редакции использовалось слово «запрещается». При этом власти все же решили убрать норму об административной ответственности за нарушение этой и остальных норм закона. Ранее депутаты высказывались, что непонятно, как и кого будут штрафовать, и надо ли будет штрафовать мужа, если они вместе с женой приняли решение об аборте.

Норму о том, что аборт, проводимый по желанию беременной, делается только после консультации с психологом, уточняют, что вместо психолога консультацию может проводить специалист по социальной работе. Также сохраняется пункт о том, что аборт делается только после УЗИ с демонстрацией сердцебиения плода, если оно имеется.

Вместо создания центров помощи беременным, оказавшимся в трудной ситуации, ко второму чтению уточняют, что будет создан один центр и 17 кабинетов медико-социальной помощи.

Комитет заксобрания по соцвопросам рассмотрит эти изменения в законопроект на очередном заседании 21 мая.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году вместе с этим законопроектом региональный парламент направил в Госдуму РФ инициативу о запрете на федеральном уровне абортов в частных клиниках, однако она получила замечания правового управления, и через год заксобрание инициативу отозвало.

Ирина Швецова