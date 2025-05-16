Наблюдательный совет УрФУ рекомендовал Кокшарова на должность президента вуза
Наблюдательный совет Уральского федерального университета (УрФУ) рекомендовал избрать и.о. ректора Виктора Кокшарова на должность президента вуза. Окончательное решение по процедуре должен принять ученый совет университета, в состав которого входят профессора, преподаватели, сотрудники и студенты, сообщили в пресс-службе университета.
Виктор Кокшаров
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Ранее рассмотрение вопроса о выборе кандидата на должность ректора УрФУ было перенесено наблюдательным советом на неопределенный срок. Решение будет принято после получения Министерством образования и науки РФ всех «необходимых документов».
По данным «Ъ-Урал», за пост ректора «идет борьба» между претендентами от министра образования и науки РФ Валерия Фалькова и президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрия Пумпянского, возглавляющего набсовет вуза.
Напомним, пост ректора УрФУ стал вакантным в апреле, когда Виктор Кокшаров был назначен и.о. главы университета. Господин Кокшаров был ректором вуза с момента его основания в 2010 году.
Подробнее о претендентах на должность ректора УрФУ — в материале «Ъ-Урал» «Совет продолжает наблюдать»