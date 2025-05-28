Додик: власти Республики Сербской преследуются из-за отказа от санкций против РФ

Руководство Республики Сербской подвергается политическим преследованиям из-за своей позиции по отношению к России. Об этом президент Республики Сербской Милорад Додик заявил 28 мая на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милорад Додик

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Милорад Додик

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Республика Сербская и Сербия были единственными во всей Европе, кто отказался вводить санкции против Российской Федерации после начала СВО, и именно поэтому сегодня руководство Республики Сербской подвергается политическим преследованиям»,— сказал он (цитата по ТАСС).

В середине мая стало известно, что Франция и Германия распространили среди членов ЕС non paper, озаглавленный «Ответ на действия Республики Сербской по подрыву конституционного порядка Боснии и Герцеговины». В нем предлагаются жесткие санкции против республики и международная изоляция ее лидеров во главе с президентом Милорадом Додиком. Власти Литвы, Германии и Австрии уже запретили лидеру республики Милорад Додик, премьер-министру самопровозглашенного государства Радовану Вишковичу и спикеру парламента Ненаду Стевандичу въезд в страны. Reuters 13 мая писало, что включить Милорада Додика в санкционный список в ближайшее время намерена в том числе Польша

Подробности — в материале «Ъ» «Евросоюзу сделали неофициальное предложение».

Анастасия Домбицкая