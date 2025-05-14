Литва ввела санкции против президента Республики Сербской Милорада Додика

Власти Литвы запретили въезд в страну президенту Республики Сербской Милораду Додику, премьер-министру самопровозглашенного государства Радовану Вишковичу и спикеру парламента Ненаду Стевандичу. МИД страны уточнил, что ограничения в отношении них действуют с 22 апреля.

«Санкции были введены за действия, которые угрожают стабильности, суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, миру и Дейтонскому мирному соглашению. Это может дестабилизировать регион и создать дополнительные угрозы европейской безопасности»,— сообщил МИД Литвы (цитата по Delfi).

Как уточнило внешнеполитическое ведомство Литвы, санкции в отношении официальных лиц Республики Сербской введены после консультаций с союзниками. Там также добавили, что Германия и Австрия также запретили въезд в страну Милораду Додику, Радовану Вишковичу и Ненаду Стевандичу.

Reuters 13 мая писало, что включить Милорада Додика в санкционный список в ближайшее время намерена в том числе Польша. Агентство уточняло, что власти страны начали процедуру на фоне политического кризиса в Боснии и Герцеговине, в состав которой входит Республика Сербская. В марте боснийская прокуратура выдала ордеры на арест всего высшего руководства самопровозглашенной страны, включая господина Додика.

Как отмечает Delfi, власти Литвы ранее указывали на связи Милорада Додика с властями России. 1 апреля он прилетел в Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Президент Республики Сербской также посетил парад Победы 9 мая на Красной площади.