Евросоюзу сделали неофициальное предложение

Франция и Германия распространили среди членов ЕС так называемый неофициальный документ — non paper, озаглавленный «Ответ на действия Республики Сербской по подрыву конституционного порядка Боснии и Герцеговины». В нем предлагаются жесткие санкции против республики и международная изоляция ее лидеров во главе с президентом Милорадом Додиком. По оценке региональных экспертов, реализация этих мер неизбежно приведет к тому, что «Республика Сербская не сможет экономически дышать и иметь политические контакты с ведущими странами Запада». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боснийские сербы с флагами Сербии на протестах в Баня-Луке, Босния и Герцеговина, 13 ноября 2021 года

Фото: Radivoje Pavicic / AP Боснийские сербы с флагами Сербии на протестах в Баня-Луке, Босния и Герцеговина, 13 ноября 2021 года

Фото: Radivoje Pavicic / AP

О существовании немецко-французского неофициального документа по Республике Сербской (РС) стало известно в конце минувшей недели со слов начальника Генштаба Сербии Милана Мойсиловича. Он сообщил, что документ рассматривался на только что состоявшемся заседании Совета национальной безопасности Сербии и что его представил президент страны Александр Вучич. «Этот документ осложняет положение Республики Сербской»,— заявил глава Генштаба, добавив, что cовет определил стоящие в этой связи перед Сербией задачи, но сообщать какие-либо детали отказался.

Впрочем, очень скоро основные тезисы немецко-французского документа просочились в региональные СМИ. Называется он «Ответ на действия Республики Сербской по подрыву конституционного порядка Боснии и Герцеговины». Выяснилось, что в середине мая Франция и Германия распространили его среди членов ЕС.

Документ предупреждает, что нынешний кризис в Боснии «представляет собой самый серьезный вызов ее суверенитету, единству, функциональной и территориальной целостности за последние 30 лет».

Причину этого Франция и Германия видят в действиях Республики Сербской по подрыву государственного строя Боснии. Парламент РС принял законы, запрещающие деятельность на ее территории важнейших госструктур Боснии. Запущен процесс принятия новой конституции РС, которая превратит ее из государственного образования в составе Боснии в «государство сербского народа» с правом на создание собственной армии и отделение.

Во франко-германском документе ставится цель отмены всех этих законов и актов. Для ее достижения предлагается резко ограничить финансовую поддержку РС, приостановить процесс ее сближения с ЕС, ввести целенаправленные санкции против лидеров республики, включая президента РС Милорада Додика, прекратить контакты с ними. В частности, предполагается замораживание всех проектов, из которых РС может прямо или косвенно извлечь выгоду. При этом руководство ЕС должно обеспечить, чтобы аналогичные меры ввели и международные финансовые структуры, такие как Всемирный банк. При отсутствии консенсуса на уровне ЕС карательные меры против Республики Сербской должны быть приняты, по мнению авторов документа, отдельными странами Евросоюза.

Региональные эксперты предупреждают о серьезных последствиях для Республики Сербской в случае реализации положений подготовленного Францией и Германией документа.

«Именно Запад 30 лет финансирует мир в Боснии, и это стоит немалых денег. Теперь счет предъявлен к оплате. Анонсированные санкции будут не только политическими, относящимися к отдельным деятелям РС, но и экономическими, финансовыми,— сказал “Ъ” бывший сербский высокопоставленный дипломат, а ныне известный политолог Сречко Джукич.— В итоге Республика Сербская не сможет экономически дышать и иметь политические контакты с ведущими странами Запада, а ее лидерам светит тюрьма».

Действительно, реакция и руководства, и оппозиции Республики Сербской на франко-германский документ последовала незамедлительно. Президент Милорад Додик объявил, что это «авантюристский подход к Боснии и Герцеговине», который ведет к «углублению кризиса, потере времени и денег». Оппозиция же в РС предупредила: документ означает санкции против республики, которые дорого обойдутся ее народу, и потребовала немедленной отставки нынешнего руководства Республики Сербской.

Геннадий Сысоев