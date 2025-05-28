ПМЭФ-2025 расписал приемное время

Стал известен график неформальной программы Петербургского международного экономического форума. Он пройдет с 18 по 21 июня под темой «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В неформальной части форума запланировано более 60 событий — от спектаклей и выставок до концертов и спортивных матчей. Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Попасть на экономический форум стоит 1,3 млн руб. Но участие в вечерних приемах требует отдельного приглашения или знакомых, которые могут его достать. Собственные мероприятия устраивают крупнейшие банки, консалтинговые компании, деловые медиа и торговые платформы. Гостей будут развлекать Григорий Лепс, Zivert, Дима Билан, Zoloto и другие. В этом году на ПМЭФ приедут представители более чем 90 государств. Страной-гостем стало Королевство Бахрейн, которое устроит свой прием. По словам директора по маркетингу и развитию сервиса Konsierge Кирилла Рябкова, все приглашения разослали еще до публикации программы: «В плане мероприятий это стандартно губернаторский прием, в этом году состоится и масштабный вечер Альфа-банка, вечера нефтяных корпораций, финансовых институций. Наши клиенты получают аккредитации, минуя нас. Но если кому-то необходимо оказать содействие в получении пригласительных, то, конечно, мы это делаем. Запросы на яхты, лодки стандартно присутствуют. Во многих ресторанах действуют депозиты».

Сегодня практически не осталось свободных номеров на даты форума. Самые дорогие апартаменты на ПМЭФ-2025 обойдутся в 1,1 млн руб. за ночь и уже забронированы на все дни. Заняты также десятки номеров в ценовом диапазоне 600-700 тыс. руб. и сотни объектов с прайсом от 200 тыс. до 300 тыс. руб. за ночь. Как отметил владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы, такого ажиотажа не было с 2019 года:

«Мы уже забыли, что такое листы ожидания. Часть своего рабочего дня я занимаюсь тем, что гостей, которые не успели вовремя забронировать номера, пристраиваю в отели, где остались свободные места.

То есть, видимо, с активизацией геополитической обстановки растет интерес и ПМЭФ. Оживились абсолютно все. В частности, в этом году очень высокий уровень представителей власти».

После официальной части можно забронировать прогулку на катере. Аренда судна вместимостью десять человек обойдется примерно в 11 тыс. руб. в час. Яхта на 12 персон будет стоить около 45 тыс. руб. Ранее стало известно, что официальным автомобилем форума станет китайский Tank. В транспортной логистике задействуют внедорожники Tank 300, Tank 500 и флагманский Tank 700. По словам Алексея Кулакова, директора компании Mercury Cars, аренда премиального автомобиля на четыре дня в среднем обойдется в 140 тыс. руб.: «Бронируют на форум машины представительского класса. Это Mercedes-Benz S-класса, в большей степени BMW 7-й серии. Чуть меньшим спросом пользуются Mercedes-Benz E-класса. Каждый день аренды обойдется в районе 35 тыс. руб. Но ажиотаж всегда одинаков. Каждый год обращаются за трансфером из Москвы непосредственно в Санкт-Петербург. И, конечно, в самой Северной столице бронируют автомобили».

Также в неформальной части форума пройдут чемпионаты по гольфу, паделу, теннису и шахматам, а на Дворцовой площади состоится открытый концерт с участием Жени Трофимова, Radio Tapok и Аль Бано.

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Валерия Калинина