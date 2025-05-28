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Коммерсантъ FM
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ПМЭФ-2025 расписал приемное время

Какова программа неформальных мероприятий во время форума

Стал известен график неформальной программы Петербургского международного экономического форума. Он пройдет с 18 по 21 июня под темой «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В неформальной части форума запланировано более 60 событий — от спектаклей и выставок до концертов и спортивных матчей. Подробности — у Александра Мезенцева.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Попасть на экономический форум стоит 1,3 млн руб. Но участие в вечерних приемах требует отдельного приглашения или знакомых, которые могут его достать. Собственные мероприятия устраивают крупнейшие банки, консалтинговые компании, деловые медиа и торговые платформы. Гостей будут развлекать Григорий Лепс, Zivert, Дима Билан, Zoloto и другие. В этом году на ПМЭФ приедут представители более чем 90 государств. Страной-гостем стало Королевство Бахрейн, которое устроит свой прием. По словам директора по маркетингу и развитию сервиса Konsierge Кирилла Рябкова, все приглашения разослали еще до публикации программы: «В плане мероприятий это стандартно губернаторский прием, в этом году состоится и масштабный вечер Альфа-банка, вечера нефтяных корпораций, финансовых институций. Наши клиенты получают аккредитации, минуя нас. Но если кому-то необходимо оказать содействие в получении пригласительных, то, конечно, мы это делаем. Запросы на яхты, лодки стандартно присутствуют. Во многих ресторанах действуют депозиты».

Как выросла стоимость отелей на период ПМЭФ-2025

Сегодня практически не осталось свободных номеров на даты форума. Самые дорогие апартаменты на ПМЭФ-2025 обойдутся в 1,1 млн руб. за ночь и уже забронированы на все дни. Заняты также десятки номеров в ценовом диапазоне 600-700 тыс. руб. и сотни объектов с прайсом от 200 тыс. до 300 тыс. руб. за ночь. Как отметил владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы, такого ажиотажа не было с 2019 года:

«Мы уже забыли, что такое листы ожидания. Часть своего рабочего дня я занимаюсь тем, что гостей, которые не успели вовремя забронировать номера, пристраиваю в отели, где остались свободные места.

То есть, видимо, с активизацией геополитической обстановки растет интерес и ПМЭФ. Оживились абсолютно все. В частности, в этом году очень высокий уровень представителей власти».

На каких условиях гости ПМЭФ-2025 бронируют отели, автомобили и яхты

После официальной части можно забронировать прогулку на катере. Аренда судна вместимостью десять человек обойдется примерно в 11 тыс. руб. в час. Яхта на 12 персон будет стоить около 45 тыс. руб. Ранее стало известно, что официальным автомобилем форума станет китайский Tank. В транспортной логистике задействуют внедорожники Tank 300, Tank 500 и флагманский Tank 700. По словам Алексея Кулакова, директора компании Mercury Cars, аренда премиального автомобиля на четыре дня в среднем обойдется в 140 тыс. руб.: «Бронируют на форум машины представительского класса. Это Mercedes-Benz S-класса, в большей степени BMW 7-й серии. Чуть меньшим спросом пользуются Mercedes-Benz E-класса. Каждый день аренды обойдется в районе 35 тыс. руб. Но ажиотаж всегда одинаков. Каждый год обращаются за трансфером из Москвы непосредственно в Санкт-Петербург. И, конечно, в самой Северной столице бронируют автомобили».

Также в неформальной части форума пройдут чемпионаты по гольфу, паделу, теннису и шахматам, а на Дворцовой площади состоится открытый концерт с участием Жени Трофимова, Radio Tapok и Аль Бано.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Валерия Калинина

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