ПМЭФ осыпали бронью

Цены на размещение в отелях Санкт-Петербурга в период проведения Петербургского международное экономического форума (ПМЭФ) за год выросли более чем на 20%. Это обусловлено высоким спросом и изменением структуры участников форума: на мероприятие могут приехать больше статусных гостей, заинтересованных в высокобюджетном размещении. В итоге в дорогих отелях средняя стоимость ночи уже достигает 222 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях Санкт-Петербурга на период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году составляет 13 тыс. руб., подсчитали в сервисе «OneTwoTrip для бизнеса». Это на 24% выше значения на даты форума годом ранее. В «Яндекс Путешествиях» зафиксировали прирост на 21,9%, до 12,3 тыс. руб. за ночь. В агентстве в сфере делового туризма «Випсервис» отмечают увеличение на 17% год к году.

ПМЭФ — крупнейший российский экономический форум. В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге 18–21 июня, в прошлом году был 5–8 июня. На мероприятие тогда приехали 21,8 тыс. человек из 139 стран. Стоимость участия в ПМЭФ на первом этапе в этом году составляла 990 тыс. руб., сейчас — 1,2 млн руб. Годом ранее речь шла о 720 тыс. руб. и 960 тыс. руб. соответственно.

В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что на 20 марта объем бронирований размещения в Санкт-Петербурге на даты ПМЭФ вырос в три раза год к году. Управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук говорит об увеличении на 23%. Спрос на мероприятие подстегивает развитие ПМЭФ как главной бизнес-площадки страны и интерес к нему со стороны других стран, рассуждает директор по закупкам Trivio Алексей Агеев. Директор по маркетингу «Ракеты» Дарья Зубрицкая не исключает, что число участников ПМЭФ в этом году будет больше, чем в прошлом.

Тарифы средств размещения на период ПМЭФ различаются в зависимости от их категории. В «Аэроклубе» (крупный оператор в сфере делового туризма) отмечают, что объекты категории «пять звезд» для бизнес-путешественников за год подорожали на 42%, до 222 тыс. руб. за ночь. В отелях «четыре звезды» и «три звезды» значения выросли в несколько раз, до 73 тыс. и 36,4 тыс. руб. за ночь. Объекты «без звезд» подорожали на 33%, до 13,3 тыс. руб.

Но колебания еще могут сгладиться. Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова поясняет, что пока сделано лишь 10% бронирований от совокупного объема за прошлый год: «Многие делегаты определяются ближе к мероприятию». Заранее к событию, по ее наблюдениям, готовятся преимущественно статусные участники. Так, объем бронирований в отелях «пять звезд» уже достигает трети от общего значения за прошлый год. Алексей Агеев замечает, что стоимость проживания в отелях в период ПМЭФ может расти хаотично, подкрепляясь не только инфляционными ожиданиями, но и возникающим ажиотажем.

Галина Полищук считает, что гости ПМЭФ в этом году в целом склонны бронировать более дорогие варианты размещения. Эксперт фиксирует не только увеличение числа запросов на объекты высокого класса на 36%, но и миграцию спроса от объектов «три звезды» к «четверкам». «Структура участников сместилась в сторону отраслей, демонстрирующих стабильный рост и готовность инвестировать в статусное присутствие. Это сопровождается ростом бюджетов»,— считает Юлия Липатова.

Основной объем спроса на ПМЭФ в этом году, по данным «Аэроклуба», формируют компании FMCG-сегмента, фармацевтической отрасли, работающие в сфере технологического оборудования. В прошлом году наиболее активны были финансовые и консалтинговые структуры. Госпожа Зубрицкая замечает, что также заметный объем броней от компаний из сферы машиностроения, добывающей и обрабатывающей промышленности.

Период проведения крупных форумов считается доходным для отельеров. Госпожа Полищук говорит, что на даты ПМЭФ отели в Санкт-Петербурге в среднем на 30% дороже, чем на предыдущей неделе. С 2021 года федеральные власти обсуждают возможность установления предельных тарифов в гостиницах на время проведения международных событий. Федеральная антимонопольная служба ранее уже разработала методику их расчета. Отельеры выступают против регулирования, указывая на снижение маржинальности бизнеса (см. “Ъ” от 10 декабря 2024 года).

Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский поясняет, что в гостиничных сетях динамическое ценообразование: «Тарифы растут в периоды высокого спроса, каким, безусловно, выступает ПМЭФ». В июне в Санкт-Петербурге много туристов, не связанных с повесткой экономического форума, отмечает он. Они приезжают в том числе на период белых ночей, одноименный марафон и праздник выпускников «Алые паруса». Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба рассчитывает, что в этом году загрузка отелей его сети в Санкт-Петербурге будет почти полной.

Александра Мерцалова