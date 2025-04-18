Санкт-Петербург готовит необязательную программу

Все люксовые номера в гостиницах Санкт-Петербурга на даты июньского экономического форума выкуплены. Объем заказов в отелях «пять звезд» уже превысил треть от общего значения за прошлый год, сообщили опрошенные “Ъ FM” отельеры. В комфорт-классе число бронирований увеличилось в три раза. Как чувствует себя гостиничный рынок? И можно ли заказать яхту или премиальный автомобиль за два месяца до старта экономического форума? Разбирался Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Если еще несколько недель назад в отелях премиум-сегмента средняя стоимость ночи достигала 220 тыс. руб., то к середине апреля предложения единичны и стоят от 1 млн руб. и выше. Активные бронирования начались еще в январе. Отельеры объясняют это изменением структуры участников: на мероприятие могут приехать больше статусных гостей, заинтересованных в дорогом размещении. В этом признаются многие владельцы гостиниц. Профильные сервисы отмечают, что основной объем спроса в этом году формируют компании, работающие на рынке товаров повседневного потребления, в фармацевтической отрасли и в сфере технологического оборудования. Загрузка в пятизвездных комплексах близится к 100%, отметил генеральный директор отеля «Санкт-Петербург» Андрей Петелин:

«Дефицит испытывают в основном звездные гостиницы, которые бронируются именно участниками ПМЭФ, зачастую по договорам с "Росконгрессом" выкупается практически весь отель.

В этом сегменте, конечно, присутствуют самые высокие цены. Они продаются пакетом, там невозможно выкупить одну конкретную дату. Абсолютных рекордов этого года я не знаю. Думаю, что они станут известны уже после самого мероприятия».

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях Санкт-Петербурга на период ПМЭФ в бюджетном сегменте составляет 13 тыс. руб., подсчитали в сервисе «OneTwoTrip для бизнеса». Это почти на четверть (24%) выше значения на даты форума в 2024-м. В «Яндекс Путешествиях» “Ъ FM” рассказали, что число ранних заказов в три раза выше показателей прошлого года. Средний срок бронирования — две ночи. Спрос за рамками VIP-сегмента вырос чуть меньше, в среднем на 10%, рассказала директор по маркетингу отеля Domina Оксана Серёгина. По ее словам, сейчас найти бюджетные варианты на дни июньского форума очень сложно: «В целом порядок цен где-то процентов на 10 выше, чем в прошлом году. Скорее всего, основные бронирования произойдут накануне форума. В 2024-м немножко другая была тенденция. Возможно, люди пока принимают решение, куда они поедут, потому что речь все-таки о деловых путешественниках».

Принимают заявки и владельцы VIP-яхт. Они ожидают начала навигации на каналах. Аренда самого недорогого судна обойдется в 50 тыс. руб. за час. Пакетное предложение на четыре дня форума — от 1 млн руб. до 1,5 млн руб., сообщил представитель компании Ru-Charters:

«От стандартного до премиального сегмента цена возрастает в два-три раза. Экипаж: капитан, его помощник и стюард. "Премиум" и VIP-суда бронируют сразу на три-пять дней».

В прошлом году мероприятие посетили почти 22 тыс. человек из 139 стран. И сейчас уже формируются предложения по трансферу, рассказал директор по развитию петербургской компании по аренде премиальных автомобилей Елена Вазюлина: «170 машин представляли S-класс, Maybach. Также на четыре дня забронирован V-класс. В прошлом году так же было. Аренда — минимум 50 часов. E-класс в среднем на рынке обойдется где-то от 250 тыс. руб. Все уже включено, в том числе встречи в аэропорту».

В этом году Петербургский экономический форум пройдет с 18-го по 21 июня. Стоимость участия в нем достигает 1,2 млн руб. Годом ранее речь шла о сумме в 720 тыс. руб.

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Станислав Крючков