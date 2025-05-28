Задержан подчиненный экс-главврача удмуртского онкодиспансера Виктора Заварзина

Задержан еще один сотрудник удмуртского клинического онкологического диспансера (РКОД), пишет издание Udm-info. СМИ указывает, что работник являлся подчиненным бывшего главного врача медучреждения Виктора Заварзина, задержанного накануне по обвинению во взяточничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, Виктор Заварзин занимал пост руководителя РКОД с октября 2022 года. Следствие считает, что он за крупные взятки лоббировал интересы коммерческих фирм при заключении договоров на поставку медицинской техники. Когда это происходило — не сообщается. Сейчас экс-руководитель находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Главным врачом РКОД на сайте медучреждения указан Алексей Иванов.

Виктора Заварзина назначили руководителем учреждения в октябре 2022 года. Он окончил Ижевскую медицинскую академию (ИГМА), после чего с 2000-го по 2018 годы работал в ГКБ №7 врачом-нейрохирургом. В 2018 году он занял пост главного врача центра медицинской реабилитации «Апрель», с 2021 года — главный врач ООО «ПЭТ-Технолоджи».