Задержан бывший главный врач удмуртского онкодиспансера Виктор Заварзин

В Ижевске задержали бывшего главного врача республиканского онкологического диспансера Виктора Заварзина, пишет издание Udm-info. СМИ указывает, что он за крупные взятки лоббировал интересы коммерческих фирм при заключении договоров на поставку медицинской техники. Когда это происходило — не сообщается. Виктор Заварзин находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Главным врачом онкодиспансера на сайте указан Алексей Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Виктора Заварзина назначили руководителем учреждения в октябре 2022 года. Он окончил Ижевскую медицинскую академию (ИГМА), после чего с 2000-го по 2018 годы работал в ГКБ №7 врачом-нейрохирургом. В 2018 году он занял пост главного врача центра медицинской реабилитации «Апрель», с 2021 года — главный врач ООО «ПЭТ-Технолоджи».