Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 мая

12:07. Отбой ракетной опаности в Курской области. — оперштаб

12:04. Стрелок 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Палайда приговорен к 15 годам лишения свободы за террористический акт в Глушковском районе Курской области. 13 ноября 2024 года Палайда в составе подразделения украинских войск пересек границу. В поселке Новый Путь он пытался дестабилизировать работу органов власти, запугивал местных жителей и препятствовал эвакуации гражданского населения. — СУ СК России.

11:29. На ремонт дорог в подшефных районах ЛНР Воронежская область направит 1,8 млрд руб. — правительство Воронежской области.

11:02. Во всей Курской области оббъявлена ракетная опасность. — оперштаб

10:38. За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 188 боеприпасами, в том числе с беспилотников. Об этом сообщил в ежедневной сводке обстрелов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате были ранены четверо мирных жителей, в ряде населенных пунктов установлены разрушения домов, машин, коммерческих и инфраструктурных объектов.

10:29. В Грайворонском округе Белгородской области объявлена опасность БПЛА. — МЧС

10:18. Начинается третий этап регионального белгородского конкурса «Сталь», который проводится по поручению президента РФ Владимира Путина для участников и ветеранов СВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На первом этапе было 345 заявок, до третьего этапа дошли 200 участников — у них начинаются личные собеседования.

09:22. Курская область: отбой ракетной угрозы в Кореневский районе. — оперштаб

09:14. Курская область: ракетная угроза в Кореневский районе. — оперштаб

07:20. Отбой опасности БПЛА на территории Воронежской области.— губернатор Александр Гусев

07:16. Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА — оперштаб

07:05. Минобороны: в период с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 82 — над регионам Черноземья.

06:28. Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над четырьмя муниципалитетами Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 20 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен.— губернатор Александр Гусев

06:25. Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА» на всех территориях Липецкой области, сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность» на всей территории Липецкой области.— губернатор Игорь Артамонов

04:49. В пригороде Воронежа и в одном из южных районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. — губернатор Александр Гусев

01:12. На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.— губернатор Александр Гусев

00:58. Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого муниципального округа — губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

00:01. Поздно вечером 26 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщи, что украинский дрон атаковал в деревне Свобода Рыльского района гражданский автомобиль «КАМАЗ». В результате удара сгорела кабина грузовика, погибших и пострадавших нет.