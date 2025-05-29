Специальности, на которые чаще всего берут образовательный кредит

В Минобрнауки по запросу “Ъ” предоставили данные о выдаваемых в России образовательных кредитах для получения высшего образования. В ведомстве сообщили, что 59,3 тыс. кредитных договоров во время последней приемной кампании взяты на обучение по экономике, управлению и праву (подробнее см. график).

Государственный образовательный кредит выдается в России с 2007 года, получить его можно без справки о доходах учащимся от 14 до 75 лет. Оплатить можно как первое, так и второе высшее образование на любом этапе обучения, если образовательная организация имеет аккредитацию Рособрнадзора. Кредит выдается на весь срок обучения, возвращать его можно в течение 15 лет после выпуска. Заемщик должен отдать банку лишь 3% из общей ставки по кредиту. Разницу с рыночными ставками банков субсидирует государство.

23 мая Владимир Путин подписал закон об ограничении платного приема в вузы (“Ъ” рассказывал о нем): одна из поправок предполагает, что государство будет выдавать образовательные кредиты только на определенные направления. Ранее такого ограничения не существовало. Для этого правительство разработает перечень профессий, соответствующих «задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства России». Глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее говорил, что в этом списке в первую очередь окажутся инженерные, педагогические и медицинские специальности. Полина Ячменникова