Девятый тестовый полет корабля Starship закончился неудачей
Девятый испытательный запуск американской ракетной системы Starship от SpaceX для пилотируемых полетов на Луну и Марс прошел неудачно, сообщили в компании-разработчике. Корабль вышел на орбиту, но через некоторое время у него вышла из строя система управления высотой полета.
Фото: Gabriel V. Cardenas / Reuters
После одного витка вокруг Земли Starship потерял управление и начал вхождение в атмосферу над Индийским океаном. Связь с кораблем была потеряна через 10 минут после старта полета. Корабль должен был совершить управляемое мягкое приводнение к северо-западу от Австралии.
Как сообщили в SpaceX, во время полета по техническим причинам не открылся люк для выпуска восьми имитаторов мини-спутников Starlink, как было запланировано в рамках испытания. Ранее ракету запускали восемь раз, только четыре запуска были успешными.
О восьмом запуске Starship — в материале «Ъ» «На одну орбиту дважды не долетишь».