Девятый тестовый полет корабля Starship закончился неудачей

Девятый испытательный запуск американской ракетной системы Starship от SpaceX для пилотируемых полетов на Луну и Марс прошел неудачно, сообщили в компании-разработчике. Корабль вышел на орбиту, но через некоторое время у него вышла из строя система управления высотой полета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gabriel V. Cardenas / Reuters Фото: Gabriel V. Cardenas / Reuters

После одного витка вокруг Земли Starship потерял управление и начал вхождение в атмосферу над Индийским океаном. Связь с кораблем была потеряна через 10 минут после старта полета. Корабль должен был совершить управляемое мягкое приводнение к северо-западу от Австралии.

Как сообщили в SpaceX, во время полета по техническим причинам не открылся люк для выпуска восьми имитаторов мини-спутников Starlink, как было запланировано в рамках испытания. Ранее ракету запускали восемь раз, только четыре запуска были успешными.

О восьмом запуске Starship — в материале «Ъ» «На одну орбиту дважды не долетишь».