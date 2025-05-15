Сеть борделей с доходом до 20 млн рублей в месяц накрыли в Петербурге

Полицейские пресекли работу сети публичных домов в Санкт-Петербурге. По подозрению в осуществлении противоправной деятельности задержаны три женщины в возрасте от 34 до 52 лет, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По информации правоохранителей, эти заведения работали на Гороховой улице, улице Маяковского и на Воскресенской набережной. Предварительно, самая старшая из задержанных была управляющей сети борделей, остальные работали администраторами. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ.

По местам жительства фигурантов, в колл-центре и притонах прошли обыски. Полиция изъяла электронные носители информации, банковские карты, тетради с записями, графики работы. Доход сети мог доходить до 20 млн рублей в месяц.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция пресекла деятельность борделя на Каменноостровском проспекте.

Татьяна Титаева